Profesyonel model güzel olmanın zorluklarını anlattı! ''Aptal ve kibirli değiliz''

Aslen Louisiana'lı olan ABD'den 31 yaşındaki Lindsey Pelas, insanların güzel görünen kişiler hakkında yargılayıcı oluklarını düşündüğünü söyledi. Güzel olmanın zor olduğundan yakınan Playboy modeli, insanların yanlış yargılarından sıkıldığını dile getirdi.

''CİDDİYE ALMIYORLAR''

Hayatı boyunca zeki ve yetenekli olduğunu, güzelden daha fazlası olduğunu kanıtlamak zorunda kaldığı pek çok şey olduğunu anlatan Pelas, "Ne yazık ki, güzel olmanın insanların seni ciddiye almadığı anlamına geldiğini düşünüyorum.'' dedi.

ARDINDA BİR ERKEK ARIYORLAR

Yıllarca çalışarak kendi servetini kazanan model birçok insanın bir adamın ona hayatı boyunca para ödediğini varsaydığını ve kendisine sıklıkla eşinin veya babasının onun geçimini sağlamak için ne yaptığını sorduklarını anlattı.

FİLM VE DİZİLERİ SUÇLADI

8.6 milyon Instagram takipçisi olan influencer, filmleri ve dizileri güzel kadınları sığ ve zalim göstermekle suçladı ve modellerle ilgili yaygın yanılgıları ortadan kaldırmak için çabalayacağını söyledi.

''BU ALGI YIKILMALI''

Lindsey, insanların güzel kadınların aptal veya kötü kalpli oldukları algısının yıkılması gerektiğini savundu ve "İnternetteki ve dünyadaki en ünlü modellerin birçoğunun şimdiye kadar tanıştığım en güzel, en hayırsever, nazik, zeki, toplumu değiştiren, cesur insanlar olduğunu bilseler pek çok insan şaşırırdı. Düşündüğünüzün tam tersine içerideki güzellik ile dışarıdaki güzellik arasında kesinlikle bir ilişki var.'' dedi.



