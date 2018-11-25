Profiterol tarifi: Pastane usulü profiterol ile kolay profiterol tarifleri (videolu anlatım)

Kaynağı kesin olmamakla birlikte bir Fransız tatlı olduğu düşünülen profiterol Türkiye’de en sevilen tatlılar arasında yer alır. Çikolata sosu, kreması ve hamuru ile tam bir lezzet şölenidir. Peki pastane menülerinin standart bir üyesi olan profiterol evde yapılabilir mi? Kolay bir profiterol tarifi ile evdekileri, misafirleri, komşuları şaşırtabilir; tatlınızın lezzeti ile övgülerini toplayabilirsiniz. İşte klasik profiterol tarifi ile pratik bir yapılış arayanlar için kolay profiterol tarifi ve videolu anlatım...

PROFİTEROL TARİFİ

Klasik profiterol tatlısı için 3 kategoride malzemelere ihtiyacınız var. Hamur, pastacı kreması ve tabii çikolata sosu...

Profiterol hamuru için malzemeler:

250 ml su

110 gr tereyağı

1 tutam tuz

175 gr un

4 tane yumurta

Profiterol kreması için malzemeler:

Yarım litre süt

1 paket vanilya

5 tane yumurtanın sarısı

150 gr toz şeker

60 gr un

40 gr tereyağı

50 gr mısır nişastası

Profiterol sosu için malzemeler:

200 ml krema

300 gr bitter çikolata

Yapılışı: 8 kişiye yetebilecek bu profiterol tarifinde önce hamurun ve profiterol toplarının yapımı ile başlıyoruz. Bunun için 250 ml su, 110 gr tereyağı ve 1 tutam tuzu bir sos tenceresine koyun ve kaynatın.

Tereyağı eridikten sonra suya 175 gram kadar un katın. Spatula ile iyice ve hızlıca karıştırmayı ihmal etmeyin ki unlar topaklaşmasın. Kısık ateşte 10 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.