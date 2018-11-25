Profiterol tarifi: Pastane usulü profiterol ile kolay profiterol tarifleri (videolu anlatım)

Kaynağı kesin olmamakla birlikte bir Fransız tatlı olduğu düşünülen profiterol Türkiye’de en sevilen tatlılar arasında yer alır. Çikolata sosu, kreması ve hamuru ile tam bir lezzet şölenidir. Peki pastane menülerinin standart bir üyesi olan profiterol evde yapılabilir mi? Kolay bir profiterol tarifi ile evdekileri, misafirleri, komşuları şaşırtabilir; tatlınızın lezzeti ile övgülerini toplayabilirsiniz. İşte klasik profiterol tarifi ile pratik bir yapılış arayanlar için kolay profiterol tarifi ve videolu anlatım...
Klasik profiterol tatlısı için 3 kategoride malzemelere ihtiyacınız var. Hamur, pastacı kreması ve tabii çikolata sosu...
Profiterol hamuru için malzemeler:
Profiterol kreması için malzemeler:
Profiterol sosu için malzemeler:
Yapılışı: 8 kişiye yetebilecek bu profiterol tarifinde önce hamurun ve profiterol toplarının yapımı ile başlıyoruz. Bunun için 250 ml su, 110 gr tereyağı ve 1 tutam tuzu bir sos tenceresine koyun ve kaynatın.
Tereyağı eridikten sonra suya 175 gram kadar un katın. Spatula ile iyice ve hızlıca karıştırmayı ihmal etmeyin ki unlar topaklaşmasın. Kısık ateşte 10 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Karışım ılındıktan sonra 4 adet yumurtayı ekleyin ve mikserle hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
Hamur harcı istenilen kıvamı alınca bir sıkma torbasına doldurun. Sıkma torbanız yoksa yağlı kağıt ile huni yapabilirsiniz. Hamuru yağlı kâğıt (fırın kâğıdı) serdiğiniz fırın tepsisine toplar halinde sıkın.
Tepsiyi önceden 190 dereceye ısıtılmış yerleştirin ve pişirme süresini 12 ila 15 dakika olarak ayarlayın. Profiterol hamurundan topların hafif pembeleşmesi gerekiyor.
Profiterol Hamuru için püf noktaları:
Şimdi sıra profiterolün kremasının yapılmasına geldi. Bunun için bir tencereye yarım litre süt dökün. 1 paket Vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Ardından başka bir kapta 5 adet yumurtanın sarısı ile 150 gram toz şekeri çırpın. Bu karışımı süte ekleyip muhallebi kıvamı alıncaya kadar pişirin.
Krema kıvam alınca bu sefer kremayı sıkma torbasına alın ve ortadan ikiye böldüğünüz profiterol toplarının içine sıkın. Hepsini doldurduktan sonra profiterol toplarını servis tabağına alın.
Artık çikolata sosun yapımına geçebilirsiniz. Bunun önce 200 ml kremayı ocakta ısıtın. Krema ısınırken 300 gram çikolatayı küçük parçalara bölün ve bu parçaları kremaya katın.
Çikolata tümüyle eriyene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Çikolata eriyip sos kıvamı alınca profiterol toplarının üzerinde gezdirin. Afiyet olsun, profiterol tatlınız hazır.
Profiterol tatlısının yapımını biraz uğraştırıcı buluyorsanız ve tatlının görüntüsü illa tam olarak profiterol gibi olması sizin için şart değilse pratik ve kolay profiterol tarifinden yapabilirsiniz. İşte hazırından daha lezzetli kolay profiterol tatlısı tarifi...
Malzemeler:
3 buçuk su bardağı süt
1 su bardağından 2 parmak eksik un
6 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket etimek
1 adet yumurta
1 paket kremşanti
1 paket çikolata sos
Kolay profiterol yapımı: İlk iş 3 buçuk su bardağı sütü bir tencereye dökün ve 1 adet yumurta kırıp iyice çırpın.
Ayrı bir tencerede ise 6 yemek kaşığı toz şekeri 1 su bardağına yakın (2 parmak eksik) un ile karıştırın. Bu karışıma yumurta ile çırptığınız sütü ilave edip orta ateşte pişirin. Karışımın muhallebi kıvamı alması gerekiyor.
Süt, un, şeker ve yumurtadan oluşan karışım muhallebi kıvamına gelince ocağın altını kapatın ve içine 1 paket vanilya ekleyip çırpmaya başlayın.
5 dakika kadar çırptıktan sonra muhallebiye 1 paket toz kremşanti ekleyip yine 5 dakika kadar çırpın.
Artık muhallebini hazır. Şimdi içine 1 paketteki etimekleri kırın ve iyice karıştırın. Etimek parçaları muhallebinin her yerine karışsın.
Son olarak karışımı bir borcam gibi bir kaba alın ve üzerine çikolata sosunu dökün. Soğuk olarak servis ederseniz daha lezzetli olur. Afiyet olsun.
Profiterol tatlısı öyle yapımı pratik denilebilecek bir tatlı değildir. Hamuru, çikolata sosu ve iç kreması olmak üzere üç aşamadan oluşur. Bu aşamalardan özellikle hamurun ve kremanın yapımı kritik. Profiterol hamur toplarının iyi kabarması ve içlerinin boş olması gerekir. Profiterol yapımı ile ilgili daha iyi bir fikir edinmek isterseniz aşağıdaki videolu anlatım serisinden faydalanabilirsiniz. Profiterol yapımının her aşaması için hazırladığımız videolarda kullanılan malzemeleri de aşağıda bulabilirsiniz.
Profiterol hamurunun yapımı için şef Ful Özok gerekli malzemeleri şu şekilde sıralıyor:
2 buçuk bardak un
1 bardak ayçiçek yağı
500 gr. su
1 tutam tuz
1 tutam şeker
Profiterolün kreması için şef Ful Özok gerekli malzemeleri şu şekilde sıralıyor:
Profiterolün çikolata sosu için şef Ful Özok gerekli malzemeleri şu şekilde sıralıyor:
1 bardak kakao
2 bardak toz şeker
200 gr. çikolata
4/3 bardak un
Son olarak aşağıdaki video ile profiterolün servise hazır hale getirilmesinin adımlarını canlı canlı takip edebilirsiniz. Şef Ful Özok, profiterol toplarının ortadan ikiye bölüp içlerini krema ile dolduruyor ve üzerlerini çikolata sos ile kaplıyor.
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