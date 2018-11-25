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Profiterol tarifi: Pastane usulü profiterol ile kolay profiterol tarifleri (videolu anlatım)

Deniz Barış Deniz Barış
TARİFLER HABERLERİ  | 25.11.2018 15:22 | Son Güncelleme

Profiterol tatlısının adının söylenmesi zor olsa da tadı nefistir ve Türkiye’de en sevilen tatlılardan biridir. Hemen her pastanenin menüsünde yer alır hatta özellikle profiterol odaklı tatlıcılar vardır. Peki profiterol nasıl yapılır. Kolay bir profiterol tarifi ile siz de evdeki tatlıseverlere hoş bir sürpriz yapabilirsiniz. İşte kreması, sosu ve püf noktaları ile kolay profiterol tarifi...

Profiterol tarifi: Pastane usulü profiterol ile kolay profiterol tarifleri (videolu anlatım)

Kaynağı kesin olmamakla birlikte bir Fransız tatlı olduğu düşünülen profiterol Türkiye’de en sevilen tatlılar arasında yer alır. Çikolata sosu, kreması ve hamuru ile tam bir lezzet şölenidir. Peki pastane menülerinin standart bir üyesi olan profiterol evde yapılabilir mi? Kolay bir profiterol tarifi ile evdekileri, misafirleri, komşuları şaşırtabilir; tatlınızın lezzeti ile övgülerini toplayabilirsiniz. İşte klasik profiterol tarifi ile pratik bir yapılış arayanlar için kolay profiterol tarifi ve videolu anlatım...

PROFİTEROL TARİFİ

Klasik profiterol tatlısı için 3 kategoride malzemelere ihtiyacınız var. Hamur, pastacı kreması ve tabii çikolata sosu...

Profiterol hamuru için malzemeler:

  • 250 ml su
  • 110 gr tereyağı
  • 1 tutam tuz
  • 175 gr un
  • 4 tane yumurta

Profiterol kreması için malzemeler:

  • Yarım litre süt
  • 1 paket vanilya
  • 5 tane yumurtanın sarısı
  • 150 gr toz şeker
  • 60 gr un
  • 40 gr tereyağı
  • 50 gr mısır nişastası

Profiterol sosu için malzemeler:

  • 200 ml krema
  • 300 gr bitter çikolata

Yapılışı: 8 kişiye yetebilecek bu profiterol tarifinde önce hamurun ve profiterol toplarının yapımı ile başlıyoruz. Bunun için 250 ml su, 110 gr tereyağı ve 1 tutam tuzu bir sos tenceresine koyun ve kaynatın.

Tereyağı eridikten sonra suya 175 gram kadar un katın. Spatula ile iyice ve hızlıca karıştırmayı ihmal etmeyin ki unlar topaklaşmasın. Kısık ateşte 10 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Karışım ılındıktan sonra 4 adet yumurtayı ekleyin ve mikserle hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.

Hamur harcı istenilen kıvamı alınca bir sıkma torbasına doldurun. Sıkma torbanız yoksa yağlı kağıt ile huni yapabilirsiniz. Hamuru yağlı kâğıt (fırın kâğıdı) serdiğiniz fırın tepsisine toplar halinde sıkın.

Tepsiyi önceden 190 dereceye ısıtılmış yerleştirin ve pişirme süresini 12 ila 15 dakika olarak ayarlayın. Profiterol hamurundan topların hafif pembeleşmesi gerekiyor.

Profiterol Hamuru için püf noktaları:

  • Hamurun hepsi ele yapışıyorsa kıvam almıştır,
  • Pişirme bitene kadar fırın kapağını açmayın,
  • İyi piştiyse hamur 2 ila 3 katına kadar kabarır.
  • Hamurların için tamamen boş olmalı.

Şimdi sıra profiterolün kremasının yapılmasına geldi. Bunun için bir tencereye yarım litre süt dökün. 1 paket Vanilyayı ekleyip iyice karıştırın. Ardından başka bir kapta 5 adet yumurtanın sarısı ile 150 gram toz şekeri çırpın. Bu karışımı süte ekleyip muhallebi kıvamı alıncaya kadar pişirin.

Krema kıvam alınca bu sefer kremayı sıkma torbasına alın ve ortadan ikiye böldüğünüz profiterol toplarının içine sıkın. Hepsini doldurduktan sonra profiterol toplarını servis tabağına alın.

Artık çikolata sosun yapımına geçebilirsiniz. Bunun önce 200 ml kremayı ocakta ısıtın. Krema ısınırken 300 gram çikolatayı küçük parçalara bölün ve bu parçaları kremaya katın.

Çikolata tümüyle eriyene kadar sürekli karıştırarak pişirin. Çikolata eriyip sos kıvamı alınca profiterol toplarının üzerinde gezdirin. Afiyet olsun, profiterol tatlınız hazır.

KOLAY PROFİTEROL TATLISI TARİFİ

kolay profiterol tatlisi

Profiterol tatlısının yapımını biraz uğraştırıcı buluyorsanız ve tatlının görüntüsü illa tam olarak profiterol gibi olması sizin için şart değilse pratik ve kolay profiterol tarifinden yapabilirsiniz. İşte hazırından daha lezzetli kolay profiterol tatlısı tarifi...

Malzemeler:
3 buçuk su bardağı süt
1 su bardağından 2 parmak eksik un
6 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket etimek
1 adet yumurta
1 paket kremşanti
1 paket çikolata sos

Kolay profiterol yapımı: İlk iş 3 buçuk su bardağı sütü bir tencereye dökün ve 1 adet yumurta kırıp iyice çırpın.

Ayrı bir tencerede ise 6 yemek kaşığı toz şekeri 1 su bardağına yakın (2 parmak eksik) un ile karıştırın. Bu karışıma yumurta ile çırptığınız sütü ilave edip orta ateşte pişirin. Karışımın muhallebi kıvamı alması gerekiyor.

Süt, un, şeker ve yumurtadan oluşan karışım muhallebi kıvamına gelince ocağın altını kapatın ve içine 1 paket vanilya ekleyip çırpmaya başlayın.

5 dakika kadar çırptıktan sonra muhallebiye 1 paket toz kremşanti ekleyip yine 5 dakika kadar çırpın.

Artık muhallebini hazır. Şimdi içine 1 paketteki etimekleri kırın ve iyice karıştırın. Etimek parçaları muhallebinin her yerine karışsın.

Son olarak karışımı bir borcam gibi bir kaba alın ve üzerine çikolata sosunu dökün. Soğuk olarak servis ederseniz daha lezzetli olur. Afiyet olsun.

PROFETEROL TARİFİ VİDEOLU ANLATIM

Profiterol tatlısı öyle yapımı pratik denilebilecek bir tatlı değildir. Hamuru, çikolata sosu ve iç kreması olmak üzere üç aşamadan oluşur. Bu aşamalardan özellikle hamurun ve kremanın yapımı kritik. Profiterol hamur toplarının iyi kabarması ve içlerinin boş olması gerekir. Profiterol yapımı ile ilgili daha iyi bir fikir edinmek isterseniz aşağıdaki videolu anlatım serisinden faydalanabilirsiniz. Profiterol yapımının her aşaması için hazırladığımız videolarda kullanılan malzemeleri de aşağıda bulabilirsiniz.

Profiterol hamurunun yapımı için şef Ful Özok gerekli malzemeleri şu şekilde sıralıyor:

  • 2 buçuk bardak un

  • 1 bardak ayçiçek yağı

  • 500 gr. su

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam şeker

  • 9 yumurta

Profiterolün kreması için şef Ful Özok gerekli malzemeleri şu şekilde sıralıyor:

  • 1 litre süt
  • 3 yumurta
  • 1 buçuk bardak toz şeker
  • 1 bardak un
  • 4/3 bardak nişasta
  • Beyaz çikolata

Profiterolün çikolata sosu için şef Ful Özok gerekli malzemeleri şu şekilde sıralıyor:

  • 1 bardak kakao

  • 2 bardak toz şeker

  • 200 gr. çikolata

  • 4/3 bardak un

  • 1 litre süt

Son olarak aşağıdaki video ile profiterolün servise hazır hale getirilmesinin adımlarını canlı canlı takip edebilirsiniz. Şef Ful Özok, profiterol toplarının ortadan ikiye bölüp içlerini krema ile dolduruyor ve üzerlerini çikolata sos ile kaplıyor.


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