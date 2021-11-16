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Programdan atılmanın acısını öpüşerek çıkardı

16.11.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin yıllardır devam eden reality şovu Strictly Come Dancing’de hareketli anlar yaşanıyor. Programın renkli simalarından dansçı ve koreograf Aljaž Škorjanec’in atılmasından sonra, genç adam soluğu karısının yanında aldı.

Programdan atılmanın acısını öpüşerek çıkardı

İlk olarak 2013 yılında katıldığı Strictly Come Dancing programına ilerleyen yıllarda farklı partnerlerle devam eden Sloven dansçı ve koreograf Aljaž Škorjanec, yarışmanın bu sezonuna televizyoncu Sara Davies ile katılmıştı. İkili son bölümde elenerek programa veda etti.

eleme

Başarılı bir performans sergileyen ikili, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde sürpriz bir şekilde elendi. Elendiklerini duydukları andan itibaren gözyaşlarına hakim olamayan ikilinin üzüntüleri her hallerinden belliydi. 31 yaşındaki yıldız dansçının bu elenmeden sonra bir daha yarışmada yer almayacağı iddia edildi.

KARISI ÇIKIŞTA BEKLİYORDU

Eleme gecesi sonrası ünlü dansçıyı çıkışta 2017 yılında evlendiği Janette Manrara bekliyordu.

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2009’dan beri birlikte olan çift, bu programın çekimlerinde tanışmışlardı. Janette Manrara, programdan elenen kocası Aljaž Škorjanec’i öperek teselli etti.

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