Programdan atılmanın acısını öpüşerek çıkardı

İlk olarak 2013 yılında katıldığı Strictly Come Dancing programına ilerleyen yıllarda farklı partnerlerle devam eden Sloven dansçı ve koreograf Aljaž Škorjanec, yarışmanın bu sezonuna televizyoncu Sara Davies ile katılmıştı. İkili son bölümde elenerek programa veda etti.

Başarılı bir performans sergileyen ikili, geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümde sürpriz bir şekilde elendi. Elendiklerini duydukları andan itibaren gözyaşlarına hakim olamayan ikilinin üzüntüleri her hallerinden belliydi. 31 yaşındaki yıldız dansçının bu elenmeden sonra bir daha yarışmada yer almayacağı iddia edildi.

KARISI ÇIKIŞTA BEKLİYORDU

Eleme gecesi sonrası ünlü dansçıyı çıkışta 2017 yılında evlendiği Janette Manrara bekliyordu.

2009’dan beri birlikte olan çift, bu programın çekimlerinde tanışmışlardı. Janette Manrara, programdan elenen kocası Aljaž Škorjanec’i öperek teselli etti.

