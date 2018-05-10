MAGAZİN

'Propaganda'dan Kemal Sunal'a 15 bi̇n li̇ra düştü

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.05.2018 14:29 | Son Güncelleme

Türk sinema tarihine damga vuran unutulmaz sanatçı Kemal Sunal'ın 'Propaganda' filmi davalık oldu.

'Propaganda'dan Kemal Sunal'a 15 bi̇n li̇ra düştü

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nden önceki gün görülen duruşmaya katılan Sunal Ailesi'nin avukatı Uğur Güven karşı tarafın "kötü niyetli" olduğunu belirterek "Bir buçuk milyon kişinin izlediği filmde 14 bin 905 lira komik bir rakamdır" dedi. Uğur Güven bilirkişi raporuna itiraz ederek yeniden bilirkişi raporu alınmasını istedi.

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KADEMELİ HESAPLAMA YAPMADI

Güven, "Bilirkişi kademeli hesaplama yapmaması haksız bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Sözleşme iradesi bilirkişiler tarafından yok sayılmıştır. Bilirkişi yapılan hesaplamada ele alınan oranların hangi gerekçeyle ele alındığını çözmek mümkün değildir. Herşey Kemal Sunal aleyhine yorumlanmış olduğu bilirkişiler tarafından açıklanmalıdır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal propaganda

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