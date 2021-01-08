Protein deposu veganların vazgeçilmezi: Falafel nasıl yapılır, nasıl servis edilir? En önemli özelliği...

Nohut falafelin temel maddesidir. Falafel yapmadan önce nohutu bir gün önceden ılık suda bekletmek gerekir. Nohutun özelliği çiğ olmasıdır. Ilık suda bekletilip, güzel bir şekilde yıkadıktan sonra kullanmak gerekir. Maydanoz, kimyon, zerdeçal, susam, köri, sarımsak, toz karabiber, soğan, muskat ve tuz kullanılacak diğer malzemelerdendir.

FALAFEL MALZEMELERİ

100 gram nohut

1 tutam maydanoz

Kuru soğan

5 gram köri

2 gram kimyon

2 gram tuz

2 diş sarımsak

1 gram zerdeçal

2 gram susam

1 gram karabiber

1 tutam muskat

FALAFEL YAPILIŞI

Falafel yapmak için ıslanmış nohutu derin bir kaba koymak gerekir.

Ardından maydanoz üzerine ilave edilir.

Birer tutam kimyon, zerdeçal, susam, köri, toz karabiber sırasıyla serpiştirilir.

Muskat kaba rendelenir. Yarım bir soğan kesilerek kaba ilave edilir.

Sarımsaklar da doğranarak eklenir. Bir tutam tuz ilave edildikten sonra, blender yardımıyla karıştırılır. Falafel servise hazırdır.

FALAFEL NASIL SERVİS EDİLİR?

Falafeli yağda pişirmeden önce dağılmaması için kalıba koyarız. Kalıpta şekillendirilen falafel pişirilmeye hazır hale gelir.

Hazırlanan falafel kızgın yağda pişirmeye bırakılır. Pişirdikten sonra yeşilliklerle süsleyerek sunuma hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

