YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Protein deposu veganların vazgeçilmezi: Falafel nasıl yapılır, nasıl servis edilir? En önemli özelliği...

Protein deposu veganların vazgeçilmezi: Falafel nasıl yapılır, nasıl servis edilir? En önemli özelliği...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 08.01.2021 11:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Besleyici ve doyurucu olması nedeniyle özellikle veganların sıklıkla tercih ettiği falafel artık her mutfakta yapılmaya başlandı. Kolay olsun ve evde bulunan malzemelerle yapılsın diye bir tarif arayışındaysanız falafel tam size göre.

Nohut falafelin temel maddesidir. Falafel yapmadan önce nohutu bir gün önceden ılık suda bekletmek gerekir. Nohutun özelliği çiğ olmasıdır. Ilık suda bekletilip, güzel bir şekilde yıkadıktan sonra kullanmak gerekir. Maydanoz, kimyon, zerdeçal, susam, köri, sarımsak, toz karabiber, soğan, muskat ve tuz kullanılacak diğer malzemelerdendir.

FALAFEL MALZEMELERİ

  • 100 gram nohut
  • 1 tutam maydanoz
  • Kuru soğan
  • 5 gram köri
  • 2 gram kimyon
  • 2 gram tuz
  • 2 diş sarımsak
  • 1 gram zerdeçal
  • 2 gram susam
  • 1 gram karabiber
  • 1 tutam muskat

FALAFEL YAPILIŞI

  • Falafel yapmak için ıslanmış nohutu derin bir kaba koymak gerekir.
  • Ardından maydanoz üzerine ilave edilir.
  • Birer tutam kimyon, zerdeçal, susam, köri, toz karabiber sırasıyla serpiştirilir.
  • Muskat kaba rendelenir. Yarım bir soğan kesilerek kaba ilave edilir.
  • Sarımsaklar da doğranarak eklenir. Bir tutam tuz ilave edildikten sonra, blender yardımıyla karıştırılır. Falafel servise hazırdır.

FALAFEL NASIL SERVİS EDİLİR?

Falafeli yağda pişirmeden önce dağılmaması için kalıba koyarız. Kalıpta şekillendirilen falafel pişirilmeye hazır hale gelir.

Hazırlanan falafel kızgın yağda pişirmeye bırakılır. Pişirdikten sonra yeşilliklerle süsleyerek sunuma hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!
MasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifiMasterChef'teki menüde yer alan lezzet! İşte tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Gerçek bir İtalyan gibi! Tam kıvamında gnocchi tarifi

Gerçek bir İtalyan gibi! Tam kıvamında gnocchi tarifi

Ortasında sihir var... 10 dakikada pişen 5 malzemeyle yapılan volkan kek tarifi!

Ortasında sihir var... 10 dakikada pişen 5 malzemeyle yapılan volkan kek tarifi!

Davet sofralarının vazgeçilmez tadı! En önemli püf noktası...

Davet sofralarının vazgeçilmez tadı! En önemli püf noktası...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yemeyen bin pişman! Hem besleyici hem de...

Yemeyen bin pişman! Hem besleyici hem de...

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Bulut yumurta nasıl yapılır?

Bulut yumurta nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

En iyi patates kızartması nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi dumanı üstünde ezogelin çorbası tarifi!

Lokantaların demirbaşı evlerin vazgeçilmezi

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor! İşte yufkadan yapılan çıtır börek tarifi

Çıtır çıtır oluyor, puf puf kabarıyor!

Ortasında sihir var... 10 dakikada pişen 5 malzemeyle yapılan volkan kek tarifi!

Ortasında sihir var... 10 dakikada pişen 5 malzemeyle yapılan volkan kek tarifi!

Gelinim Mutfakta gnocchi nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta gnocchi tarifi nedir? Gnocchi malzemeleri nelerdir?

Gerçek bir İtalyan gibi! Tam kıvamında gnocchi tarifi

Davet sofralarının vazgeçilmez tadı: Ağlayan kek tarifi! En önemli püf noktası...

Davet sofralarının vazgeçilmez tadı! En önemli püf noktası...

Akşama ne pişirsem derdine son! Tirit tarifinden tutun, mücvere varana kadar...

Akşama ne pişirsem derdine son! Tirit tarifinden tutun, mücvere varana kadar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.