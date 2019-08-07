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‘Protestoda Cem Yılmaz gibi ol!’

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 16:00 | Son Güncelleme

Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündemi meşgul eden konularda son derece yaratıcı ve esprili protestolara imza atıyor.

‘Protestoda Cem Yılmaz gibi ol!’

Gündemi yakından takip eden ve zaman zaman yaptığı çıkışlar ve verdiği tepkilerle takipçilerinin de beğenisini kazanan Cem Yılmaz, kısa bir süre önce Netflix ve benzeri dijital platform yayıncılarına sansürün önünü açacak yasayı protesto etmiş ve gündem oluşturmuştu.

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MAZHAR ALANSON’DAN DALİ GÖNDERMESİ

Cem Yılmaz kısa bir süre sonra da bu defa Kaz Dağları hakkında yaratıcı bir protestoya imza attı. Kolunun altına aldığı bir kaz heykeli ile objektif karşısına geçen Yılmaz, Kaz Dağları’ndaki doğa katliamına yaptığı göndermede herhangi bir yorumda bulunmadı.

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Yılmaz’ın bu yaratıcı protestosu çok sayıda beğeni alırken komedyenin yakın dostu Mazhar Alanson da bu yaratıcı protestoya kayıtsız kalmadı ve dahi ressam Salvador Dali göndermesinde bulunarak; “O ne Altan, Salvador Dali belirtileri” notunu düştü. Cem Yılmaz’ın kısa aralıklarla yaptığı protestoları takip eden sevenleri ise ‘Protestoda Cem Yılmaz gibi ol!’ yorumlarında bulundu.

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