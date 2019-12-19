PRP tedavisi iktidarsizliğa çare

PRP tedavisinin tıbbın birçok alanında uzun zamandan beri kullanıldığını kaydeden Prof. Dr. Kilciler, “PRP tedavisini ortopedistler eklem hastalıklarında eklem içerisine, plastik cerrahlar ve cildiyeciler saç dökülmesine karşı saçlı deriye, yüzdeki kırışıklıklara, sellülitlere, doğum çatlaklarına karşı uzun zamandan beri kullanmaktadır. Hastanın kendi kanından yarım saatlik bir işlemle elde edilen ‘trombosit’ dediğimiz hücrelerden zengin PRP sıvısı, vücudun neresine iğne ile verilirse o bölgedeki hasarı düzeltmekte ve o bölgeyi gençleştirmektedir” diye konuştu.

'PRP TEDAVİSİNİN YAN ETKİSİ YOKTUR'

Mete Kilciler, tedavi süreciyle ilgili şunları söyledi: “Hastanın durumuna göre 3 ya da 4 seansta yapılan PRP tedavisinin yan etkisi yoktur ve kalıcı bir tedavi sağlar. Seans aralıkları, hastanın durumuna göre değişebilir. Tedavinin etkinliği, yapıldığı günden itibaren başlamakta ve genelde 1,5-2 ay içerisinde maksimum etki görülmektedir. Hastaya zarar veren unsurlar ortadan kaldırılırsa tedavi kalıcı olmaktadır. Daha eski bir tedavi olan ESWT dediğimiz şok dalga tedavisi ile birlikte veya biri diğer tedavinin arkasına uygulandığında ise etkisi daha da artar. Bu amaçla ilaç almak istemeyen veya ilaçların yan etkilerinden dolayı kullanamayan hastalarda PRP günümüzde en yeni ve iyi bir tedavidir.”

