YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Psikoloji düzelten meşhur kabak: “Kestane Kabağı" Eskişehir'de ata tohumundan üretiliyor: Ünlü bal kabağında hasat zamanı

Eskişehir’in ünlü “Kestane Kabağı” olarak bilinen bal kabağının hasadı başladı. Ata tohumundan üretilen ve özellikle tatlısıyla ün yapan bal kabakları, bu yıl tarlada kilogramı 15 ila 20 lira arasında alıcı buluyor. Tepebaşı ilçesine bağlı Kızılinler Mahallesi’nde yetiştirilen kabaklar, büyüklüğü, aroması ve dayanıklılığıyla hem bölge halkının hem de diğer illerden gelen alıcıların ilgisini çekiyor.

Psikoloji düzelten meşhur kabak: “Kestane Kabağı" Eskişehir'de ata tohumundan üretiliyor: Ünlü bal kabağında hasat zamanı

Ülke çapında bilinen Eskişehir'in ünlü bal kabağının hasadı başlarken, tatlısı yapılan ürünün psikolojiye iyi geldiğine inanılıyor.

Psikoloji düzelten meşhur kabak: “Kestane Kabağı" Eskişehir de ata tohumundan üretiliyor: Ünlü bal kabağında hasat zamanı 1

BÜYÜKLÜĞÜ VE LEZZETİ İLE ÜN YAPAN KABAKLAR

Özellikle Tepebaşı ilçesi Kızılinler Mahallesinde yetişen bal kabakları bölge yanı sıra diğer illerden de alıcı buluyor. Özellikle büyüklüğü ve lezzeti ile ün yapan olgunlaşan kabaklar, el yordamı ile toplanarak römorklarla taşınıp uygun yerlere istifleniyor. Saman serilen yerlere kalitesine göre 1., 2. ve 3’üncü sınıf olarak kategorize edilen kabaklar tek tek elle diziliyor. Çiftçiler, özellikle tatlısıyla ön plana çıkan bal kabaklarını baklava ile mukayese ediliyor. Bölge halkı ve üreticiler tarafından psikolojiye de iyi geldiği iddia edilen bal kabaklarının mahallenin mutluluk sırrı ile geçim kaynağı olduğu belirtiliyor.

Psikoloji düzelten meşhur kabak: “Kestane Kabağı" Eskişehir de ata tohumundan üretiliyor: Ünlü bal kabağında hasat zamanı 2

"YÜKSEK FİYATI İSTİYORUZ, AMA 15-20 LİRA ARASINDA"

67 yaşında olan ve 55 yıldır bal kabağı üreticiliği yapan Rahmi Kılıç, "Biz 55 seneden beri ata tohumu olarak ekiyoruz. Çekirdeklerini alırız, irilerinden, dilimli olanlarından ekeriz. Kestane kabağı diye geçer bizim kabağımız. Kestane şekeri nasıl oluyor, aynı onun gibi olur. Baklavadan daha iyidir bu. Organik, çok güzel tatlısı, haşhaşlısı olur. Börek ve çorba yapıyorlar. Çok çeşitler oluyor. Bu sene hava şartları çok kurak gitti, çok sıcak oldu. Fiyatlar biraz kırık. Tüccara veriyoruz kabakları. Kabakları birinci, ikinci ve üçüncü sınıf diye ayırıyoruz. Birinci sınıf İstanbul, Ankara. Sakarya'ya gider. Yıllarca bizden gitti. Şimdi marka aldık. İnşallah tescilli marka olacak. Tabii ki yüksek fiyatı istiyoruz, ama 15-20 lira arasına, hani 15’ten aşağı olmasın dedik" diye anlattı.

Psikoloji düzelten meşhur kabak: “Kestane Kabağı" Eskişehir de ata tohumundan üretiliyor: Ünlü bal kabağında hasat zamanı 3

"KABAK ÜRETİMİ ZORDUR"

Kılıç, kabak üretiminin zorluğundan bahsederek, "İki sene önceden hazırlığını yapıyoruz. Kabak üretiminden sonra 2 sene aynı tarlaya buğday, arpa ekeriz, daha sonra kabak olarak ekeriz. Her sene aynı tarlaya ekilmez. Mahsul değişmesi lazım. Gübre çekeriz, hayvan gübresi olur bu, organiktir. Başka pek fazla gübre kullanmayız biz buna. Hastalık fazla olmaz bunda. Kendi kokusu vardır bunun, böcek fazla gelmez" diye anlattı.

Psikoloji düzelten meşhur kabak: “Kestane Kabağı" Eskişehir de ata tohumundan üretiliyor: Ünlü bal kabağında hasat zamanı 4

"İNSANIN GERÇEKTEN PSİKOLOJİSİNİ DÜZELTİYOR"

Bal kabağı hasadını yapan 37 yaşındaki Semih Eken ise, "Köyümüz kabağıyla meşhurdur. Topraklara uygundur kabağa. Verimli olmasını sağlar. Hasadımız güzel maşallah, Allah bereket versin diyoruz. Ürünlerimizde burada sınıf sınıf ayırıyoruz. Kilosuna göre, kalitesine göre bunları ayırırız. Bu şekilde işimizi yapıyoruz. Bunu başka köylüler ekmezken biz bunu ekiyorduk. Benim anam babam bu bitkinin daha gelişiminde, ilk çekirdek aşamasında mesela bir hastalığı olsun, insanı düşünün bir hastalığı olur, buna aşı yaptırırsın. Benim anam babam tarlaya girdiği zaman karşıdan kokusundan anlıyorlar hastalığı. Farz misal mantar hastalığı, dallarda kuruma yapar. Daha kurumaya başlamadan kokusundan anlarlar. Biz bunun önlemini hastalığı başlangıcında öngörür, bitiririz. Kabağın faydası, sindirimi düzenler. Yerken ben şahsım adına tadını çok beğeniyorum. Ki birçok arkadaşım da beğeniyordur. Tabii bunun yanında biraz tahin ve ceviz katkı olursa güzel oluyor. Bir de insanın gerçekten psikolojisini düzeltiyor" ifadelerini kullandı.

Psikoloji düzelten meşhur kabak: “Kestane Kabağı" Eskişehir de ata tohumundan üretiliyor: Ünlü bal kabağında hasat zamanı 5

Psikoloji düzelten meşhur kabak: “Kestane Kabağı" Eskişehir de ata tohumundan üretiliyor: Ünlü bal kabağında hasat zamanı 6

Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kıyır kıyır dereotlu pastane poğaçası tarifi…Kıyır kıyır dereotlu pastane poğaçası tarifi…
Kabızlığı önleyen besinler...Kabızlığı önleyen besinler...

Anahtar Kelimeler:
bal kabağı Psikoloji Eskişehir balkabağı faydaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.