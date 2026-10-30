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PUBG'nin dizisini çekiyorlar! Başrolü de yönetmeni de aynı kişi olacak

Netflix, Krafton'ın battle royale oyunu PUBG'yi canlı aksiyon dizisine uyarlamak için çalışmalara başladı. Emmy ödüllü Donald Glover, dizinin başrolünü üstlenmenin yanı sıra yönetmenliğini de yapacak.

PUBG'nin dizisini çekiyorlar! Başrolü de yönetmeni de aynı kişi olacak
Enes Çırtlık

Netflix, battle royale oyunu PUBG'yi (PlayerUnknown's Battlegrounds) canlı aksiyon dizisine uyarlamaya hazırlanıyor. Geliştirme aşamasındaki projenin yönetmenliğini ve başrolünü Emmy ödüllü Donald Glover üstlenecek. Glover, kardeşi Stephen Glover ile birlikte dizinin senaryosunu yazıyor ve yürütücü yapımcılığını üstleniyor.

Projenin diğer yürütücü yapımcıları arasında Neon TV adına Michael Schaefer, Gilga adına Fam Udeorji ve Krafton'ın LV3H şirketi adına Taeseok Jang ile Sujin Lee bulunuyor.

PUBG nin dizisini çekiyorlar! Başrolü de yönetmeni de aynı kişi olacak 1

DONALD GLOVER, PUBG DİZİSİNİN BAŞROLÜNDE

PUBG dizisi, uzun süren görüşmelerin ardından şekillendi. Netflix, bu süreçte Donald Glover'ı projeye dahil etti.

Community ve Atlanta dizileriyle tanınan Glover, 2021 yılında uzun süre çalıştığı FX'ten ayrılarak Amazon MGM Studios ile büyük çaplı ve özel bir genel anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma daha sonra ilk değerlendirme hakkı tanıyan bir anlaşma olarak yenilendi ve Glover'ın başka stüdyolarla da çalışabilmesinin önü açıldı.

Glover, Amazon'un Mr. and Mrs. Smith dizisindeki yürütücü yapımcılık görevini sürdürüyor. Ayrıca oyuncunun, dizinin ikinci sezonunda Mr. Smith rolüne muhtemelen sınırlı bir katılımla geri döneceği söylentileri bulunuyor.

Donald ve Stephen Glover daha önce FX'in Atlanta dizisinde birlikte çalışmıştı. Donald Glover'ın yarattığı ve başrolünde oynadığı dizide iki kardeş de senarist ve yürütücü yapımcı olarak görev aldı. Donald Glover dizide yönetmenlik de yaptı ve yapımdaki oyunculuğu ile yönetmenliği sayesinde iki Emmy Ödülü kazandı.

PUBG nin dizisini çekiyorlar! Başrolü de yönetmeni de aynı kişi olacak 2

PUBG EVRENİNİ GENİŞLETME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İlk kez 2017 yılında piyasaya sürülen ve başlangıçta PlayerUnknown's Battlegrounds adıyla bilinen PUBG, bugüne kadar yedi Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Güney Koreli video oyunu yayıncısı Krafton, 2020 yılında bir PUBG filmi ve televizyon dizisi için planlarını duyurmuştu. Şirketin eğlence içerikleri alanında faaliyet gösteren LV3H birimi, PUBG markasının özgün eğlence içeriklerine genişletilmesi kapsamında projelerin geliştirilmesi ve yapım süreçlerinde görev alıyor.

Öte yandan Castlevania'nın yürütücü yapımcısı Adi Shankar tarafından hazırlanan ve 2021 yılında duyurulan bir PUBG animasyon dizisi de daha önce Netflix bünyesinde geliştirme aşamasındaydı.

PUBG nin dizisini çekiyorlar! Başrolü de yönetmeni de aynı kişi olacak 3

NETFLIX'İN OYUN UYARLAMALARI ARASINA PUBG DE KATILIYOR

PUBG, Netflix'in üzerinde çalıştığı video oyunu uyarlamaları arasındaki yerini alıyor.

Platformun geliştirme aşamasındaki diğer projeleri arasında Assassin's Creed dizisi, Gears of War filmi, Minecraft, Magic: The Gathering ve Clash of Clans oyunlarından uyarlanacak animasyon dizileri ile Overcooked temalı bir yarışma programı bulunuyor.

Kaynak: Deadline

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Anahtar Kelimeler:
PUBG Netflix Oyun dizi
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