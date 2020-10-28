PUBG silahları ve özellikleri! Taarruz ve hafif makineli silahlar listesi

Pubg silahlar, haritalar ve maceralarıyla oldukça gerçekçi bir oyun. Son zamanlarda herkesin elinde olan Pubg, bilgisayardan da oynanabiliyor. Oyunseverler ise bu oyununu daha iyi oynayabilmek için Pubg silahları hakkında her detayı merak ediyor. İşte Pubg hakkında tüm merak edilenler ve cevapları... Pubg Silahları Pubg oyununda çok fazla silah bulunur. Bu silahların birbirinden farklı özellikleri ve eklentileri de mevcuttur. Belirli bir gruba ayıracak olursak; tabancalar, pompalı tüfekler, hafif makineli tüfekler, taarruz tüfekleri ve keskin nişancı tüfekleri olarak gruplandırmamız mümkündür. Her silahın ayrı özelliği, eklentileri ve mermileri bulunmaktadır. Pubg Tabancalar Uçaktan indikten sonra mükemmel silahlar bulmayı bekleyemeyiz. Loot yaparken kendimizi de diğer oyunculardan korumamız gerekmektedir. Hemen hemen indiğimiz her yerde bulunan tabancalar başlangıçta iyi bir kurtarıcıdır. Hasar verme gücü açısından; R1895, P1911 ve P92 olarak sıralamamız mümkündür. Her ne kadar hasarı yüksek de olsa R1895 çok yavaş mermi dolumu ile dezavantajlı sayılmaktadır.

Pubg Pompalı Tüfekler Pubg pompalı tüfekler atış hızı ve mermi yenileme hızı bağlamında diğer silahlardan geride kalsa da hasar verme gücü tabancalardan, hafif makineli tüfeklerden ve taarruz tüfeklerinden daha iyidir. Pubg pompalı tüfekle tek atışta karşınızdaki oyuncuyu öldürebilirsiniz; fakat pompalı tüfek kullanırken isabet ettirme kabiliyetiniz yüksek olmalı, yoksa ölen yarışmacı siz olursunuz. Pubg pompalı tüfekleri sıralayacak olursak; S1897, S12K ve S686. Pubg Hafif Makineli Tüfekler Pubg hafif makineli tüfekler, oyun içinde taarruz tüfekleri kadar tercih edilmese de geniş mermi haznesi ve hızı sayesinde diğer silahlardan bir adım öndedir. Belli bir bölgeyi taramak için oldukça elverişli silahlardır. İsabet kabiliyetiniz çok iyi değilse ve etrafa mermi saçmak istiyorsanız bu silah grubu tam sizlik. Hasar verme gücü olarak sıralayacak olursak; Tommy Gun, UMP9, Vector, Micro Uzi. Pubg Taarruz Tüfekleri Herkesin oyun içinde elinde tuttuğu, taarruz ve çatışma için olmazsa olmaz silah grubu Pubg taarruz tüfekleridir. Hasar verme gücü, hızı ve mermi haznesinin genişliği onları daha çok tercih edilen silah grubu yapıyor. Bu silah grubunun içinde; AKM, M416, M16A4, SCAR-L ve AUG-A3 yer alıyor. Bu silahlardan hasar verme oranı en yüksek olan AUG-A3 genelde dropun içinden çıkarken, loot yaptığınız yerlerde de rastalamanız mümkün. Bunun yanı sıra M416 merminin sekmemesi ve silahın fazla titrememesinden dolayı en çok tercih edilen silahlar arasında diyebiliriz. AKM, M416’ya kıyasla daha fazla hasar veriyor fakat dipçik takmadığınızda çok fazla sekme ve titreme yaptığı için oyuncuların tercih ettiği bir silah değil.

Pubg Nişancı Tüfekleri Eğer 6x ya da 8x dürbününüz varsa, oyunda yapabileceğiniz en iyi şey bir nişancı tüfeği bulmaktır. Nişancı tüfeğiyle dağın başına geçip, hiç görünmeden en uzaktaki oyuncuyu bile tek vuruşta öldürebilirsiniz. Hasar gücü çok yüksektir ve kurşun sekmesi yapmaz. Pubg nişancı tüfeklerini; M24, KAR98, M249, WİN94 olarak sıralayabiliriz. Bunlardan M24 yalnızca airdroptan çıktığı için airdropu lootlamadan elde etmeniz pek mümkün değil. KAR98 ise diğer nişancı tüfekleriyle kıyaslandığında daha kolay bulabileceğiniz bir nişan tüfeği. Güzel bir nişan tüfeğiniz bir de yüksek dürbününüz varsa, oyunun kazananı belli diyebiliriz! Pubg Silah Ayarları Pubg Mobile, ayarlar eklentisiyle oyuncuya uyum sağlayabilen bir oyundur. Ayarlar kısmına gelerek mermi butonunu nereye koyacağınızı, hassasiyeti ve benzeri birçok ayarı yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra her silahın avantajları olduğu gibi dezavantajları da vardır. Bu dezavantajları belli başlı Pubg silah ayarları ve eklentilerle en aza indirmeniz mümkündür. Bu dezavantajlarından biri mermi sekmesidir. Bazı silahların hasarı yüksek olup mermi sekmesi de yüksektir. Bazı silahların da hasarı düşük olup mermi sekmesi de düşüktür. Bu durum silahtan silaha değişkenlik göstermektedir. Bu oyuncular için oldukça sıkıntı haline gelmiş bir durum; fakat bu durumun Pubg Mobile silah sekmeme ayarları ile üstesinden gelmek mümkün. İlk olarak Pubg Mobile kamera ve hassasiyet ayarlarını kendimize göre düzenleyebiliriz. Bu düzenleme oyunu daha rahat oynamamıza yardımcı olacaktır. Pubg Mobile oynarken silahınızın sekmemesini istiyorsanız ayakta ateş etmek yerine çömelerek ya da yatarak ateş etmeyi tercih edin. Yatmanız veya çömelmeniz halinde silahınız destek aldığından daha az bir sekmeyle diğer oyuncuya isabet edecektir.