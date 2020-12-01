Puf puf kabarıyor, tel tel ayrılıyor! Bu sırrı tüm böreklerde kullanabilirsiniz

Börek, çayın en iyi arkadaşlarından biri, misafir sofralarının vazgeçilmezi.. Fakat börek yaparken puf puf kabartmak, kurutmamak ve çıtır çıtır olmasını sağlamak için dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta var. Şimdi gelin beraber lezzetiyle akıllarda kalan, çıtır çıtır börekler yapmanın sırlarını inceleyelim.
Eğer böreklerin lezzetli olmasını ve puf puf kabarmasını istiyorsanız taze yufka kullandığınızdan emin olun. Bayat, açıkta beklemiş yufkaları almayı aklınızdan bile geçirmeyin. Günlük yufka tercih etmek en doğrusu olur.
Böreğin içini hazırlarken kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında ve taze olmasına dikkat edin. Aksi takdirde börekten istediğiniz lezzeti almanız mümkün olmaz. Eğer taze malzemeler kullanırsanız börekler her zamankinden daha fazla kabaracak ve daha lezzetli olacaktır.
Hazır yufka veya el açması fark etmez. Eğer böreklerin kabarmasını istiyorsanız yufkaların arasına süreceğiniz sosta soda kullanmalısınız.
Yufkaları sodalı ve yağlı bir karışıma batırarak ıslatabilirsiniz veya tepsiye serdiğiniz her katın üzerine bu sostan sürebilirsiniz. Böylelikle böreğiniz hem kabarır hem de kurumaz.
Başka bir seçenek de böreğin en alt katına soda ve yumurta karışımı dökmek. Bu yöntemi uyguladığınızda böreğin hem yumuşacık hem de kabarık olduğunu göreceksiniz.
Böreği pişirirken tarifte verilen ısıya sadık kalmanız önemli. Eğer böreği çok yüksek ısıda, hızlıca pişirmeye kalkarsanız böreğiniz kabaramaz. Yüksek ateşle karşılaşan böreklerin içi pişmeden üstü pişer ve kurumaya başlar. Böreklerin her yerinin eşit derecede pişebilmesi için fırını uygun ısıya ayarladığınıza emin olun.
Böreğiniz pişti, üstü kızardı. İçi de pişti, mis gibi de kabardı. Şimdi fırını kapatacaksınız. Ardından böreği hiç bekletmeden fırından çıkarmalısınız. Eğer fırında bekletirseniz puf puf kabaran börekler zamanla sönecektir. Bu sebeple pişen böreği hemen fırından çıkarın, tezgahın üzerine alın ve orada dinlendirin.
Böreği kesip dilimledikten sonra üzeri açık bir şekilde bırakmayın. Hava akımı börekleri kurutabilir. Börekleri üzerine kapak kapatabileceğiniz bir tabağa veya genişçe bir saklama kabına dizebilirsiniz. Ancak üzerini sıcakken kapatmamaya özen gösterin. Yoksa börekler kabarıklığını yitirir ve çıtırlığını da kaybeder.
Puf puf kabaran çıtır böreklerin püf noktalarını öğrendiniz. Şimdi mutfakta harikalar yaratma zamanı. Şimdiden ellerinize sağlık!
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