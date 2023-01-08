Puf puf mini bazlama tarifi! Lezzetine doyum olmayan bazlama nasıl yapılır?

Kahvaltıda ne yapılır diye düşünüyorsanız hem tatlı hem de tuzlularla uyum sağlayacak mini bazlama tarifi tam size göre! Mini bazlama enfes lezzetiyle yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Mini bazlama nasıl yapılır merak ediyorsanız bu mini bazlama tarifine göz atabilirsiniz.
Sıcacık bazlamalar kahvaltıda mis gibi çayın yanında enfes bir lezzet sunuyor. Mini bazlama tarifi görünümü ve tadıyla gönüllere taht kuruyor. Mini bazlama tarifini hala denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
1 su bardağı un
1 su bardağı ılık süt
2 yemek kaşığı yoğurt
5- 5,5 su bardağı un
1 paket kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
TARİF
Un hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.
Azar azar unu ekleyin ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı.
Hamur kıvama gelince 30 dakika oda sıcaklığında üzeri nemli bir bezle örtülü bir şekilde mayalanması için bekletin.
Tezgahı hafif unlayın. Mayalanan hamuru merdane yardımıyla açın.
Su bardağının ağzıyla halka halka şekil verin.
Yağsız tavada önlü arkalı önlü bir şekilde kapağı kapalı olarak pişirin.
Her iki tarafının da eşit olarak piştiğinden emin olun.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.