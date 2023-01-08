YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Kahvaltı Tarifleri
  4. Puf puf mini bazlama tarifi! Lezzetine doyum olmayan bazlama nasıl yapılır?

Puf puf mini bazlama tarifi! Lezzetine doyum olmayan bazlama nasıl yapılır?

08.01.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda ne yapılır diye düşünüyorsanız hem tatlı hem de tuzlularla uyum sağlayacak mini bazlama tarifi tam size göre! Mini bazlama enfes lezzetiyle yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Mini bazlama nasıl yapılır merak ediyorsanız bu mini bazlama tarifine göz atabilirsiniz.

Puf puf mini bazlama tarifi! Lezzetine doyum olmayan bazlama nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/Porsiyon -

Sıcacık bazlamalar kahvaltıda mis gibi çayın yanında enfes bir lezzet sunuyor. Mini bazlama tarifi görünümü ve tadıyla gönüllere taht kuruyor. Mini bazlama tarifini hala denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 5- 5,5 su bardağı un
  • 1 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker

TARİF

  • Un hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.
  • Azar azar unu ekleyin ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı.
  • Hamur kıvama gelince 30 dakika oda sıcaklığında üzeri nemli bir bezle örtülü bir şekilde mayalanması için bekletin.
  • Tezgahı hafif unlayın. Mayalanan hamuru merdane yardımıyla açın.
  • Su bardağının ağzıyla halka halka şekil verin.
  • Yağsız tavada önlü arkalı önlü bir şekilde kapağı kapalı olarak pişirin.
  • Her iki tarafının da eşit olarak piştiğinden emin olun.
  • Ardından ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kahvaltıların uzayıp giden lezzeti: Rize usulü mıhlama tarifiKahvaltıların uzayıp giden lezzeti: Rize usulü mıhlama tarifi
Pazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınızPazar kahvaltısına yakışır! Püf noktasına inanamayacaksınız
Hint sokaklarının trend yemeği Paan FireHint sokaklarının trend yemeği Paan Fire
Anahtar Kelimeler:
bazlama tarifi kahvaltı bazlama nasıl yapılır kahvaltıda ne yapılır isim kahvaltıda

En Çok Okunan Haberler

Müstehcen kayıtları ifşa oldu! Mahrem görüntüler paylaşmış

Müstehcen kayıtları ifşa oldu! Mahrem görüntüler paylaşmış

Onu bir de şimdi görün! Değişimi olay

Onu bir de şimdi görün! Değişimi olay

"Maneviyatım ağır basıyor!" demişti! Fotoğrafları silip bakın ne paylaştı

"Maneviyatım ağır basıyor!" demişti! Fotoğrafları silip bakın ne paylaştı

Bir bardak kahvenin fiyatı isyan ettirdi

Bir bardak kahvenin fiyatı isyan ettirdi

MasterChef'te kim elendi, son yarı finalist kim oldu? MasterChef'in ilk üçü belli oldu!

MasterChef'te kim elendi, son yarı finalist kim oldu? MasterChef'in ilk üçü belli oldu!

Kendini aştı! Tişörtündeki göğüs detayı bomba

Kendini aştı! Tişörtündeki göğüs detayı bomba

İlginizi Çekebilir

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" deyince... Bomba anlar

"Penis boyu ölçüyorum" deyince... Bomba anlar

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.