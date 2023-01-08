Puf puf mini bazlama tarifi! Lezzetine doyum olmayan bazlama nasıl yapılır?

Sıcacık bazlamalar kahvaltıda mis gibi çayın yanında enfes bir lezzet sunuyor. Mini bazlama tarifi görünümü ve tadıyla gönüllere taht kuruyor. Mini bazlama tarifini hala denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 1 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı yoğurt

5- 5,5 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

TARİF Un hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.

Azar azar unu ekleyin ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı.

Hamur kıvama gelince 30 dakika oda sıcaklığında üzeri nemli bir bezle örtülü bir şekilde mayalanması için bekletin.

Tezgahı hafif unlayın. Mayalanan hamuru merdane yardımıyla açın.

Su bardağının ağzıyla halka halka şekil verin.

Yağsız tavada önlü arkalı önlü bir şekilde kapağı kapalı olarak pişirin.

Her iki tarafının da eşit olarak piştiğinden emin olun.

Ardından ocaktan alıp sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

