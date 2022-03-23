Putin’in ailesinde bir deprem daha! Rus liderin en büyük kızı Dr. Maria Vorontsova boşanma kararı aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en büyük kızının evliliğinin Rusya-Ukrayna savaşından etkilenerek bütük bir çıkmaza girdiği iddia edildi. İndgiliz basınında yer alan haberlere göre çiftin savaştan önce evliliklerinde çatırdamalar olduğu ancak tıp merkezi açma fikri nedeniyle boşanmaya karar vermedikleri öne sürüldü. Tıp merkezi fikrinin Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sekteye uğraması The Insider'ın Rus editörü Roman Dobrokhotov'a göre ikilinin boşanma kararını tetikledi.

ZENGİNLERİ AĞIRLAYACAKTI

Çocuklarda nadir görülen genetik hastalıklar konusunda uzman olan Dr. Maria Vorontsova, eşiyle birlikte St. Petersburg’da ülke dışından gelecek varlıklı hastaları tedavi amacıyla bir tıp merkezi açmayı planlıyordu. Vorontsova’nın Hollandalı iş insanı Faassen ile planı savaş nedeniyle bir anda iptal oldu.

BÜYÜKKANNESİNİN SOYADINI KULLANIYOR

Putin’in özel hayatındaki birçok detayı kamuyouyla paylaşmadığı biliyor. Insider isimli medya platformunu yöneten Roman Dobrokhotov, Vorontsova ve Faassen’ın çocukları olduğunu belirterek “Putin açıklamasa da aslında bir dede” ifadelerini kullandı.

Vorontsova’nın eşi Faassen’in ise uzun süre Rusya’daki Gazprombank-Invest ve Stroytransgaz’da çalıştığı belirtildi. Maria’nın büyükannesinin soyadını kullandığı da belirtilirken, Rusya Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Endokrinoloji Tıp Araştırma Merkezi’nde görev aldığı da kaydedildi.



