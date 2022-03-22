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  4. Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva’nın iadesini istediler! Binlerce kişi imzaladı

Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva’nın iadesini istediler! Binlerce kişi imzaladı

22.03.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’daki işgali devam ederken Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel hayatına dair detaylar da gündeme gelmeye başladı. Putin’in 30 yıllık eşi Lyudmilla ile ayrılmasına neden olduğu iddia edilen jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva’nın çocuklarıyla beraber kaçtığı İsviçre’den iadesi istendi.

Putin’in Rus jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva’nın iadesini istediler! Binlerce kişi imzaladı

Rusya’nın Ukrayna işgali devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllardır gözlerden uzak bir şekilde ilişkisini sürdürdüğü jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva’nın çocuklarıyla beraber İsviçre’ye kaçtığı iddia edilmişti. 2019 yılında Putin ile olan birlikteliğinden ikiz bebeklerini dünyaya getirdikten sonra kamuoyunun gözlerinden uzak bir hayat süren Kabaeva’nın bir süredir İsviçre’deki özel bir dağ evinde saklandığı dünya basınında yerini almıştı. Putin’in Ukrayna, Rusya ve Belarus’taki muhalifleri bir araya gelerek İsviçre’ye Kabaeva’nın sınır dışı edilmesi için dilekçe yazdı.

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BİNLERCE KİŞİ DESTEKLEDİ

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Putin’in Hitler’e benzerliğine vurgu yapılan yorumların gölgesinde dilekçede, “Eva Braun’u Führer’iyle yeniden birleştirmenin zamanı geldi. Mevcut savaşa rağmen İsviçre, Putin rejiminin bir suç ortağına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.” ifadelerini kullanıldı. Change.org’da Almanca, Fransızca ve İngilizce olarak yayınlanan dilekçede, “Şu anda büyük acılar çeken Rusya, Belarus ve Ukrayna vatandaşları olarak İsviçre makamlarına başvurmak için birleşiyoruz” ifadeleri kullanılırken, şimdiye kadar 55 bin kişi dilekçeye imza attı.

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Vladimir Putin
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