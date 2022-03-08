Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. En yakınından şaşırtan adım! Putin’in ”gizli” kızı Luiza Krivonogikh sosyal medyadan gelen tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı

En yakınından şaşırtan adım! Putin’in ”gizli” kızı Luiza Krivonogikh sosyal medyadan gelen tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı

08.03.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 12. gününde dünyadan savaş karşıtları Rus lidere tepki göstermeye devam ediyor. Putin’e gösterilen tepkilerin odağına ailesi de yerleşti. Putin'in yıllar önce yasak aşk yaşadığı Svetlana Krivonogikh'ten dünyaya gelen 18 yaşındaki kızı Luiza, sosyal medyada sert eleştirilere maruz kaldı. Sosyal medya kullanıcılarının ‘şeytanın kızı’ olarak seslendiği Luiza, gelen eleştirilerin üzerine sosyal medya hesaplarını sildi.

En yakınından şaşırtan adım! Putin’in ”gizli” kızı Luiza Krivonogikh sosyal medyadan gelen tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı

St. Petersburg’da bir öğrenci olan 18 yaşındaki Luiza, aşırı nefret yorumları nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2000’li yılların başında Rus basınında yer alan haberlere göre Svetlana Krivonogikh ile ilişki yaşıyordu. İkilinin bu ilişkiden Luiza adını verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği iddia edildi. Svetlana Krivonogikh'ten olduğu iddia edilen kızı Luiza Krivonogikh, sosyal medyada savaş karşıtlarının ağır eleştirilerine maruz kalınca çareyi sosyal medya hesaplarını silmekte buldu.

Şaşırtan iddia! Vladimir Putin, Rus jimnastikçi sevgilisini çocuklarıyla birlikte o ülkede saklıyorŞaşırtan iddia! Vladimir Putin, Rus jimnastikçi sevgilisini çocuklarıyla birlikte o ülkede saklıyor

PAYLAŞIM YAPMAYI DURDURMUŞTU

1

84.000 takipçisi olan Luiza, beş ay önce sosyal medyada herkese açık paylaşım yapmayı bıraktı ancak hesaplarını silmedi. 24 Şubat’ta Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna’ya ilerleyişi üzerine genç kızın sosyal medya hesapları bir kez daha popüler oldu. Luiza’nın fotoğraflarının altına, “Bir fare gibi sığınakta mı yaşıyorsun?”, “Rus ulusu bu diktatöre karşı ayaklanmalı. Onunla hiçbir ilginiz olsun istemezsin” yorumlarını yaptı.

2

Luiza’nın bir Akdeniz ülkesi olan Monako’da annesinin evinde olabileceğini iddia eden bir kullanıcı ise, “Sen Monako’da ortalıkta dolaşırken senin neslinden insanlar Ukrayna’da baban yüzünden ölüyor” yorumunda bulundu. Gelen ağır yorumların üzerine Luiza, sosyal medya hesaplarını kapattı.

Ukrayna’nın korkusuz First Lady’si! Zelenkskiy’in eşi Olena Zelenska sosyal meyda paylaşımıyla olay olduUkrayna’nın korkusuz First Lady’si! Zelenkskiy’in eşi Olena Zelenska sosyal meyda paylaşımıyla olay oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7 Mart reyting sonuçları!7 Mart reyting sonuçları!
Gören bir daha baktı! Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdilerGören bir daha baktı! Mezarlıkta cinsel ilişkiye girdiler
Rusya’nın çocuk askerleri! Henüz 8 yaşındalar...Rusya’nın çocuk askerleri! Henüz 8 yaşındalar...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Hamile kaldı! Ailesine cevabı şoke etti: Sevgilim hapşırınca...

Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'

Ses getirecek Putin iddiası! 'Zevk alıyor'

Yetişkin film yıldızıydı! “Yatak odasındaki zaafım...”

Yetişkin film yıldızıydı! “Yatak odasındaki zaafım...”

Müstehcen pozlarını eleştirdiler! “Eğitimli ve başarılıyım”

Müstehcen pozlarını eleştirdiler! “Eğitimli ve başarılıyım”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.