En yakınından şaşırtan adım! Putin’in ”gizli” kızı Luiza Krivonogikh sosyal medyadan gelen tepkilere dayanamadı, hesabını kapattı

St. Petersburg’da bir öğrenci olan 18 yaşındaki Luiza, aşırı nefret yorumları nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatmak zorunda kaldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2000’li yılların başında Rus basınında yer alan haberlere göre Svetlana Krivonogikh ile ilişki yaşıyordu. İkilinin bu ilişkiden Luiza adını verdikleri bir kız çocuklarının dünyaya geldiği iddia edildi. Svetlana Krivonogikh'ten olduğu iddia edilen kızı Luiza Krivonogikh, sosyal medyada savaş karşıtlarının ağır eleştirilerine maruz kalınca çareyi sosyal medya hesaplarını silmekte buldu.

PAYLAŞIM YAPMAYI DURDURMUŞTU

84.000 takipçisi olan Luiza, beş ay önce sosyal medyada herkese açık paylaşım yapmayı bıraktı ancak hesaplarını silmedi. 24 Şubat’ta Putin’in emriyle Rus askerlerinin Ukrayna’ya ilerleyişi üzerine genç kızın sosyal medya hesapları bir kez daha popüler oldu. Luiza’nın fotoğraflarının altına, “Bir fare gibi sığınakta mı yaşıyorsun?”, “Rus ulusu bu diktatöre karşı ayaklanmalı. Onunla hiçbir ilginiz olsun istemezsin” yorumlarını yaptı.

Luiza’nın bir Akdeniz ülkesi olan Monako’da annesinin evinde olabileceğini iddia eden bir kullanıcı ise, “Sen Monako’da ortalıkta dolaşırken senin neslinden insanlar Ukrayna’da baban yüzünden ölüyor” yorumunda bulundu. Gelen ağır yorumların üzerine Luiza, sosyal medya hesaplarını kapattı.



