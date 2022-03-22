Putin'in beklenmedik 2024 hedefi! Akrobatlıktan siyasete…

Vladimir Putin, çocuklarını her zaman Rus halkından saklamıştı ancak son zamanlarda ilgi odağı haline geldiler. Putin'in eski eşi Lyudmila Putina ile 30 yıllık evliliğinden olduğu iddia edilen 36 yaşındaki Maria ve 35 yaşındaki Katerina, hiçbir zaman Putin'in mirasçıları olarak kabul edilmedi.

Putin’in biyografisini yazan Natalia Gevorkyan, "Rusya'da bir kadını seçim kampanyasında yönetmeye çalışmak oldukça ilginç ve modern bir siyasi deneydir. Putin'in en azından resmi olarak erkek bir varisi yok ama kızlarından Katerina, birkaç büyük ve maliyetli projeyle kamusal alana çoktan dâhil olmuş. 2024'te Katerina 38 olacak. Teorik olarak cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilir ve babası ve en yakın arkadaşları için sakin bir yaşlılık dönemi sağlayabilir." dedi.

BAŞARILI VE ZENGİN

35 yaşındaki Katerina en çok akrobatik rock'n roll dansçısı ve Rusya Fiziksel Kültür ve Kitle Sporlarını Geliştirme Konseyi üyesi olarak elde ettiği başarılarıyla tanınıyor.Daha önce Rusya'nın en büyük bankalarından birinin ortak sahibinin oğlu Kirill Shamalov ile evliydi. Katerina 2018'de boşandığında, Putin'in uzun zamandır arkadaşı olan oligark Gennady Timchenko'dan satın alınan Rus petrokimya şirketi SIBUR Holding'in hissesi sayesinde eski sevgilisiyle 1.5 milyar sterlinlik bir mal varlığı paylaştığı ortaya çıktı.

Katerina ayrıca Moskova Devlet Üniversitesi'nde bir bilim merkezi kurmak için milyarlarca sterlinlik bir devlet projesinden de sorumluydu.

"BELKİ DE BİR ÇEŞİT PROVAYDI"

Kimileri Putin'in kızlarının, makul bir şekilde davranıp onun saldırgan metodlarını denemeyeceğini umabilirken, kimileri o kadar iyimser değil.

Kız kardeşlerin geçen yıl St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'ndaki sürpriz görünümlerinden sonra daha belirgin bir kamu rolü üstlenmek üzere oldukları tahmin ediliyordu. Katerina altı dakikalık bir konuşma yapmıştı ve Maria nadir hastalıklar hakkında devlet televizyonunda yayınlanan 13 dakikalık bir röportaj vermişti.

Carnegie Moskova Merkezi'nden yorumcu Andrei Kolesnikov “Putin'in kızları olduğu bilinen bu iki kadının böyle bir etkinliğe katılmasının ve halka açık konuşmalarının amacı neydi?. Belki de bu, büyük sahneye çıkmanın bir çeşit provasıdır.” dedi.



