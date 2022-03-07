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Şaşırtan iddia! Vladimir Putin, Rus jimnastikçi sevgilisini çocuklarıyla birlikte o ülkede saklıyor

07.03.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Olimpiyat altın madalyalı ritmik jimnastikçi sevgilisi Alina Kabaeva’yı dçrt küçük çocuğuyla beraber İsviçre’de sakladığı iddia edildi. Putin’in 30 yıllık eşi Lyudmilla ile ayrılmasına neden olduğu iddia edilen Kabaeva’nın 2019 yılında ikiz çocuklarının doğumdan sonra ortadan kaybolduğu söylenmişti. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle beraber Putin’in sevgilisini ve çocuklarını güvende tutmak için İsviçre’ye gönderdiği iddia edildi.

Şaşırtan iddia! Vladimir Putin, Rus jimnastikçi sevgilisini çocuklarıyla birlikte o ülkede saklıyor

Alina Kabaeva, 2000 yılındaki Sydney Olimpiyatları’nda aldığı bronz madalya ve dört yıl sonra Atina’da aldığı altın madalya ile ismini duyurduğunda henüz çok gençti. Başarılarının üzerinden geçen kısa sürenin ardından Rusya’nın en seçkin kadını olarak anılmaya başlandı. 2004’te ise Maxim adlı erkek dergisi için çıplak poz verdi. Doping iddialarıyla altın dünya şampiyonluğu madalyasını kaçıran Alina, bu sıralarda Putin’le tanıştı. Tanıştıkları dönemde Putin evliydi, Alina ise David Museline isimli bir polis memuru ile birlikteydi. İkili ilişkilerini hiçbir zaman kabul etmese de 38 yaşındaki Kabaeva, Putin ile adı anılmaya başladığından beri nadiren halk arasında görüldü.

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ESKİ EŞİNİN DE İSVİÇRE PASAPORTU VAR

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 12. gününde Rusya cephesinden yeni bir iddia ortaya atıldı. Medyada yer alan haberlere göre Putin, sevgilisi ve dört çocuğunu İsviçre’de saklıyor. Sayfa Altı, Kabaeva’nın 7 yaşındaki ikiz kızları da dahil olmak üzere dört küçük çocukla beraber İsviçre’de saklandığını iddia etti. Rapora göre Kabaeva ve dört çocuğunun hepsinin İsviçre pasaportu var. Ayrıca eski karısı Lyudmila Putina ile yetişkin kızları Maria ve Katerina’nın da İsviçre pasaportunun bulunduğu belirtildi.

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Kabaeva’nın 2021 yılındaki yaptığı açıklama, en son halk içinde görüldükten iki yıl sonra geldi ve eski jimnastikçiye yakın bir kaynak, Putin'le olan bağlantıları hakkında şunları söyledi: "Söylentiler hakkında yorum yapmıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
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