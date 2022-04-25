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Putin’in sevgilisinin katıldığı garip festivalde ‘Z’ sembolü olay oldu

25.04.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vladimir Putin’in sevgilisi olduğu iddia edilen ünlü jimnastikçi Alina Kabaeva bir süre gözlerden kaybolmuştu. Kısa bir süredir gündemden düşmeyen 38 yaşındaki Kabaeva, Rusya’nın Ukrayna’daki işgalinin sembolü haline gelen 'Z' sembolünün sergilendiği garip bir jimnastik bale festivalinde görüntülendi.

Son günlerde gözler önünde olan Alina Kabaeva, öncülük ettiği vatanseverlik temalı bir jimnastik bale festivalinde görüntülendi. Kabaeva, üniformalı bir askeri koronun da katıldığı gösterinin videolarında açıkça görülüyor.

Etkinlikte, Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı kazandığı zaferin kutlamasında duyulan en vatansever şarkılar söylendi ve jimnastik performanslarında başlangıçtan beri Ukrayna'daki savaşı sembolize ettiği düşünülen 'Z' sembolüne de yer verildi.

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BU KEZ AMACI BAŞKA

Gösterinin tamamı, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu olan 'Zafer Günü'nü anmak için düzenlenen geniş bir Kızıl Meydan askeri geçit töreninin arifesinde, 8 Mayıs'ta yayınlanacak.

Ancak her yıl yapılan bu festivalin bu kez açıkça Putin'in Ukrayna'daki askeri macerasına vatansever desteği artırması amacıyla yapıldığı iddia ediliyor.

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''HALA BİZİMLE''

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Göğsünde vatansever bir Aziz George kurdelesi ve parlak pembe bir elbiseyle görüntülenen Kabaeva "Bu hikaye sadece geçmişe dair değil, hala bizimle." diye konuştu.

Kabaeva, "Bu sadece tüm ülke için sıradan kutlama değil, bu her aile için kutsal bir gün. Her ailenin bir savaş hikayesi vardır. Bunu asla unutmamalı, nesilden nesile aktarmalıyız." diye ekledi.

Gösteride farklı yaşlardaki kadın sanatçılar savaş üniforması giyerek performansları sergilediler. Performanslarının bir parçası olan Z sembolü sosyal medyada büyük dikkat çekti.


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Vladimir Putin
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