Putin tarzı evlenme teklifi! Eski eşi Lyudmila anlattı

Vladimir Putin'in eski eşi Lyudmila, ilk randevularında Putin’in kötü giyimli bir halde geldiğini ve onun pek de duygusal olmayan evlilik teklifi karşısında nasıl şaşkına döndüğünü anlattı.

Devlet adamının ilk evliliği Lyudmila Shkrebneva ile olmuştu. Çift 1983 yılında evlendi ve Mariya ve Yekaterina adında iki kızları oldu. Putin kişisel hayatı hakkında çok ketum olmasına rağmen, çift Haziran 2013'te bir televizyon röportajında ayrıldıklarını duyurmuştu. Boşanmaları daha sonra Lyudmila'nın adının Kremlin web sitesinde Putin'in resmi biyografisinden çıkarılmasıyla doğrulandı, bu yüzden biyografisi şimdi sadece çocuklarından bahsediyor.

ESKİ FIRST LADY HİKAYEYİ ANLATTI

Lyudmila, Rusya Devlet Başkanı ve ona yakın isimlerle bir dizi röportaj içeren 2000 tarihli "First Person" adlı biyografisinde ilişkilerinin ayrıntılarını paylaştı. Samimi bir röportajında, bir çifte randevuda, tiyatronun girişinde tanıştığı "kötü giyimli" genç adamı pek de düşünmediğini söyledi. Ancak Putin ona telefon numarasını verdikten sonra ikili görüşmeye devam etti. Bu, gizlilik ve mahremiyet takıntılı bir KGB memuru için nadir bir hareket. Üç buçuk yıl sonra Putin Lyudmila’ya evlilik teklif etti, ancak onun sakin ve kayıtsız tavrı Lyudmila'ya aslında onu terk etmeye çalıştığını düşündürmüştü.

TAMAMEN SÜRPRİZ OLDU

Lyudmila "Bir gece bu evde otururken ‘Artık nasıl bir insan olduğumu biliyorsun. Genel olarak çok rahat değilim. Özeleştiri yapıyordu. Sessiz biri olduğunu, bazı konularda oldukça fevri olduğunu ve hatta insanlara hakaret edebileceğini ve buna benzer birkaç şeyi söyledi" dedi.

Riskli bir evlilikleri olduğundan söz eden Lyudmila,Üç buçuk yıl içinde muhtemelen kararını vermişsindir.Bana ayrılıyormuşuz gibi geldi. 'Evet, kararımı verdim' dedim. Şüpheli bir 'Evet?' idi. Sonra emindim ki bu kadardı, ayrılıyorduk. Ama sonra o 'Öyleyse, seni seviyorum ve evlenmeyi teklif ediyorum' dedi. Bu yüzden hepsi benim için tamamen bir sürpriz oldu." diye anlattı.



