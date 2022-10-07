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Rabia Soytürk Sefo ile yakalanmıştı! Aşk iddialarına yanıt

07.10.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duy Beni'nin başrol oyuncusu Rabia Soytürk, geçtiğimiz günlerde ünlü rapçi Sefo ile görüntülenmişti. Soytürk, aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.

Rabia Soytürk Sefo ile yakalanmıştı! Aşk iddialarına yanıt

Geçen yıla 'Bilmem mi' şarkısıyla damga vuran, bu yıl da yeni şarkılarıyla yükselişini sürdüren rapçi Sefo, geçtiğimiz gece Duy Beni dizisinin başrol oyuncusu Rabia Soytürk ile objektiflere takıldı. Yeniköy'de bir mekanda pizza yiyen ikili, daha sonra Maslak'ta Sefo'nun aracının içinde görüntülendi. Ara sokağa giren ikiliden Rabia Soytürk panik olurken, Sefo "Olay yok" demekle yetindi.

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Sefo'nun mekanda yemek yerken Soytürk'le fotoğraf paylaşması da dikkat çekti.

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"SEFO İLE ARKADAŞIZ"

Önceki gece Galataport'ta bir parti çıkışı görüntülenen Rabia Soytürk, özel hayatı hakkında konuştu. Sefo ile aşk yaşamadığını söyleyen Soytürk, "Bizi çekmenize çok şaşırdım. Hayatımda birisi var ama bu Sefo değil. Biz uzun zamandan beri arkadaşız. O gece sadece birlikte yemek yedik" diye konuştu.

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Sefo rabia soytürk Oyuncu
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