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  4. Rachel Bilson en sevdiği seks pozisyonunu açıklayarak herkesi şaşırttı

Rachel Bilson en sevdiği seks pozisyonunu açıklayarak herkesi şaşırttı

04.05.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The O.C dizisinin Summer Roberts'ı Amerikalı oyuncu Rachel Bilson katıldığı bir yayında özel hayatına dair açık açık konuşmasıyla gündeme geldi. Rol aldığı diziyle ün kazanan oyuncu en evdiği seks pozisyonunu açıklayarak herkesi şaşırttı.

Rachel Bilson en sevdiği seks pozisyonunu açıklayarak herkesi şaşırttı

2000'li yılların ilk yarısında tüm dünyada çok izlenen dizilerden biri olan "The O.C" ile ünlenen Rachel Bilson cinsel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Daha önce 38 yaşına kadar seksten orgazm olmadığını açıklayan 41 yaşındaki OC oyuncusu, misyonerlik pozisyonundaki sevişmelere olan sevgisini ve sohbette en az sevdiği pozisyonu da anlattı.

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Bilson açıklamasında "Seks sırasında orgazm olmak istiyorsan zirvede olman gerektiğini öğrendim" dedi. Ama misyonerlik favorim. Zorbalığa uğramak istiyorum" diyerek şaşırttı.

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