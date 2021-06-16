Rafet El Roman’ın en zor görevi

Şarkıcı Rafet El Roman, babasının acısıyla sarsıldı. Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşdut’un cenazesi dün akşam Almanya’dan uçakla Türkiye’ye getirildi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bahçeli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yaşdut, Bahçeli Mezarlığı’nda aile kabristanlığında defnedildi. Yaşdut’un cenazesine sanat camiasından da isimler katıldı.
İlçede bulunan Bahçeli Camii’nde kılınan cenaze namazına, Pop Şarkıcısı Yusuf Güney, El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop, katılarak El Roman’ı acılı gününde yalnız bırakmadı. El Roman ailesinin eş dost ve yakınları ile sevenleri katıldı.
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