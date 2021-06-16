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Rafet El Roman’ın en zor görevi

16.06.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, Almanya’nın Grosszimmern kentinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşdut, uçakla Türkiye’ye getirilerek, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki aile kabristanlığında defnedildi.

Rafet El Roman’ın en zor görevi

Şarkıcı Rafet El Roman, babasının acısıyla sarsıldı. Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut 90 yaşında hayatını kaybetti. Yaşdut’un cenazesi dün akşam Almanya’dan uçakla Türkiye’ye getirildi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bahçeli Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yaşdut, Bahçeli Mezarlığı’nda aile kabristanlığında defnedildi. Yaşdut’un cenazesine sanat camiasından da isimler katıldı.

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İlçede bulunan Bahçeli Camii’nde kılınan cenaze namazına, Pop Şarkıcısı Yusuf Güney, El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop, katılarak El Roman’ı acılı gününde yalnız bırakmadı. El Roman ailesinin eş dost ve yakınları ile sevenleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Rafet El Roman Tuğba Altıntop
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