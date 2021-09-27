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Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dozunu kaçırdı!

27.09.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile yaşadığı evlilikle adından söz ettiren ünlü oyuncu Tuğba Altıntop, estetik müdahalelerle bambaşka birine dönüştü.

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop estetiğin dozunu kaçırdı!

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile yaşadığı inişli çıkışlı evlilik hayatıyla geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Tuğba Altıntop, estetikle bambaşka birine dönüştü. Tuğba Altıntop'un yıllar içindeki değişimini görenler şaşıp kaldı. İşte Tuğba Altıntop'un son hali:

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle şoke etti!

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle şoke etti!

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle şoke etti!

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle şoke etti!

''BU ÇOCUK BENDEN OLAMAZ''

Tuğba Altıntop, Rafet El Roman ile evli olduğu döneme dair yaptığı bir itiraflarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte Tuğba Altıntop'un çok konuşulan o sözleri: Ben bir ara adetten kesildim. Muayene oldum hamileymişim. Gidip müjdeyi verdim ona. Yüzüme baktı ve içeri odaya fırladı. Elinde bir takvimle geldi. 'Ben şu şu tarihlerde İstanbul'da değildim. Bu çocuk benden olamaz' dedi. DNA testi istedi. Şaşırdım. Yıkıldım. Gittim doktora, DNA testi yapın karnımdaki bebeğe dedim. Doktor, 'Mahkeme kararı gerekli ayrıca bebeğin büyümesi lazım' dedi. Sonra muayene etti ki hamile değilmişim. Kist varmış...

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle şoke etti!

''EVE GELEN ARKADAŞIMI YATAĞA ÇAĞIRDI''

Sonra garip garip fantezilere başladı. Ben giyinip süsleniyor, kokular sıkıp kocamı bekliyorum. O eve geliyor, 'Hadi gözünü kapa şunla bunla yattığını düşün. Beni de onla bunla hayal et' diyordu. İğrenç bunlar. Kalkıp öbür odaya gidip kapımı kilitleyip ağlıyordum. Bir defasında eve gelen kız arkadaşıma yaptı o teklifi. Ben kıza yukarıda yatak hazırlamaya çıkarken; 'Sen istersen bu gece bizimle yat' dedi. Kız çok bozuldu, tersledi onu. Ben mahvoldum. Kız sandı ki başka zaman böyle şeylere evet diyen oldu.

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana’da doğdu. Liseyi bitirmesinin ardından grafikerlik üzerine eğitim gördü. 1996 Miss Turkey güzeli seçildi. Miss Turkey güzeli seçildiği yıl, ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile dünyaevine girdi. Çiftin, bu evlilikten Su ve Şevval adında iki kız çocuğu oldu.

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle şoke etti!

Rafet El Roman ve Tuğba Altıntop, 2002 yılında ayrıldı. Tuğba Altıntop, modelliğin yanı sıra oyunculuk da yaptı.

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop son haliyle şoke etti!

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