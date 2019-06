Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman büyüledi!

Rafet El Roman'ın 21 yaşındaki kızı Su El Roman, müzik eğitiminin ardından çıkardığı “I Should Have Known” (Bilmeliydim ) isimli İngilizce single ile müzik sektörüne merhaba dedi. Bir yandan üniversitede fizik bölümüne devam ederken diğer yandan da müzik kariyerini sürdürmek ve hem Türkiye’de hem de Dünya genelinde sesini duyurmak isteyen Su, sözleri kendisine ait olan ve aranjesini Mimi Poulakis Refugee ile Steffen Müllerin yaptığı “I Should Have Known” isimli şarkı ile müzik severlerin karşısına çıktı.

KLİP YÖNETMENİ BABASI OLDU

Şarkının klip yönetmenliğini Rafet El Roman yaptı. 36 saatlik bir çalışmanın ardından Almanya Frankfurt'ta çekildi. Rafet El Roman çektiği kliple ilgili olarak; “Kızım Su ile gurur duyuyorum şarkı ve klip çok güzel oldu yolu açık olsun” dedi.