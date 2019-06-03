MAGAZİN

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman büyüledi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

Rafet El Roman’ın 21 yaşındaki kızı Su El Roman uzun süren müzik eğitiminin ardından müzik camiasına 'I Should Have Known' (Bilmeliydim ) isimli İngilizce single ile merhaba dedi.

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman büyüledi!

Rafet El Roman'ın 21 yaşındaki kızı Su El Roman, müzik eğitiminin ardından çıkardığı “I Should Have Known” (Bilmeliydim ) isimli İngilizce single ile müzik sektörüne merhaba dedi. Bir yandan üniversitede fizik bölümüne devam ederken diğer yandan da müzik kariyerini sürdürmek ve hem Türkiye’de hem de Dünya genelinde sesini duyurmak isteyen Su, sözleri kendisine ait olan ve aranjesini Mimi Poulakis Refugee ile Steffen Müllerin yaptığı “I Should Have Known” isimli şarkı ile müzik severlerin karşısına çıktı.

ishouldhaveknown_senkron.00_40_17_20.still016

KLİP YÖNETMENİ BABASI OLDU

Şarkının klip yönetmenliğini Rafet El Roman yaptı. 36 saatlik bir çalışmanın ardından Almanya Frankfurt'ta çekildi. Rafet El Roman çektiği kliple ilgili olarak; “Kızım Su ile gurur duyuyorum şarkı ve klip çok güzel oldu yolu açık olsun” dedi.

ishouldhaveknown_senkron.00_01_26_01.still007

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldiAnnesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
Gülben Ergen: Ne aradım o elin hissini ben...Gülben Ergen: Ne aradım o elin hissini ben...
Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ... Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rafer El Roman Su El Roman

En Çok Okunan Haberler

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

Bakan Pekcan açıkladı! İhracatta rekor

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

İtiraf gibi açıklama: Reddedilebilir

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

Feci anlar! Kaldırımda oturan 2 kadını böyle öldürdü

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

81 ilde 36 bin kadını dolandıranlar yakalandı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

Ebru Gündeş'ten makyajsız paylaşım

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ayrılık sonrası yeni imaj! Beğeni yağdı

Ayrılık sonrası yeni imaj! Beğeni yağdı

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şener Şen 'Zengin Mutfağı' ile Harbiye Açıkhava'da!

Şener Şen 'Zengin Mutfağı' ile Harbiye Açıkhava'da!

Okan Bayülgen'den eski sevgilisi Deniz Seki'ye: Bana hangi şarkıyı yaptın?

Eski sevgilisine sordu: Bana hangi şarkıyı yaptın?

Gülben Ergen: Ne aradım o elin hissini ben...

Gülben Ergen: Ne aradım o elin hissini ben...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Skandal video sonrası Kerimcan Durmaz'dan bir ilk!

Skandal video sonrası Kerimcan Durmaz'dan bir ilk!

Amine Gülşe'nin veda gözyaşları!

Amine Gülşe'nin veda gözyaşları!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.