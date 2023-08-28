MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rafet El Roman kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle gündemdeydi! Kısırlaştırma ameliyatı itirafı

Rafet El Roman kendisinden 24 yaş küçük sevgilisiyle gündemdeydi! Kısırlaştırma ameliyatı itirafı

28.08.2023 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafet El Roman bir süredir genç sevgilisiyle gündeme geliyordu. Boşanma sonrası hayatını birçok kadın giren Rafet El Roman son olarak kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile mutlu bir birliktelik yaşıyordu. Bu konuda eleştiri alan şarkıcıdan ilginç bir itiraf geldi.

Rafet El Roman son olarak kendisinden 20 yaş küçük Ceren Kaplakarslan ile bir evlilik yaşamıştı. Boşanma sonrası hayatını birçok kadın giren Rafet El Roman şimdilerde kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Yasemin Gergeç ile aşk yaşıyor.

Gelen eleştirilere "Ben duygu adamıyım" yanıtını veren şarkıcı, Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuştu.

Düğünde takılan 'beşi bir yerde' dikkat çekti Düğünde takılan 'beşi bir yerde' dikkat çekti

Rafet El Roman, hayatı boyunca üç kadına aşık olduğunu söyleyerek, "Kime aşık olduysam, hepsiyle sonsuza kadar birlikte olacağımı düşünerek yaşadım, fakat 6 yıldan fazla sürmedi ilişkilerim" dedi.

Ekran Alıntısı

Şarkıcı özel hayatına dair de itirafta bulundu ve kısırlaştırma ameliyatı olduğunu belirterek "Artık çocuğum olmayacak" dedi.

Rafet El Roman'ın iki kızı ve bir oğlu bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak tarzına tepki yağmıştı! Geri adım atmadı ve...Sokak tarzına tepki yağmıştı! Geri adım atmadı ve...
Düğünde takılan 'beşi bir yerde' dikkat çektiDüğünde takılan 'beşi bir yerde' dikkat çekti
Gülşen arkasını dönünce olanlar oldu! Kalçasına...Gülşen arkasını dönünce olanlar oldu! Kalçasına...
Anahtar Kelimeler:
Rafet El Roman evlilik sevgilisi ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Donald Trump cezaevine teslim oldu! Sabıka fotoğrafı yayınlandı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.