Rafine şekersiz lezzetler! Şekersiz pratik tatlı tarifleri: 3 leziz şekersiz tatlı tarifi...

Şekersiz tarifler sadece sağlıklı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sindirimi kolaylaştırıyor, enerji dengesini koruyor ve tatlı krizlerini yavaşça bastırıyor. Tatlıdan vazgeçmeden daha hafif bir yaşam tarzı mümkün!
Tatlı ihtiyacına 5 dakikalık sağlıklı bir çözüm.
Malzemeler:
Hazırlık:
Muzu ezin, yulaf ve kakaoyla karıştırın. Karışımdan minik toplar yapıp hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 15 dakika bekletin. Hazır!
Hem klasik, hem modern: Şekersiz irmik tatlısı!
Malzemeler:
Hazırlık:
Hurmaları blenderdan geçirip sütle karıştırın. İrmiği tencereye alıp sütlü hurmalı karışımı ekleyin ve kıvam alana kadar pişirin. Kaselere dökün, tarçın serpin ve soğumaya bırakın.
Tatlı gibi tatlı ama içinde hiç şeker yok.
Malzemeler:
Hazırlık:
Elmaları ortadan ikiye kesin, içlerini hafifçe oyun. İçlerine ceviz ve tarçın karışımını doldurun. 180°C fırında 20 dakika pişirin. Ilındığında üzerine yoğurt ya da fıstık ezmesiyle de servis edebilirsiniz.
