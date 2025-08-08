Rafine şekersiz lezzetler! Şekersiz pratik tatlı tarifleri: 3 leziz şekersiz tatlı tarifi...

Şekersiz tarifler sadece sağlıklı olmakla kalmıyor, aynı zamanda sindirimi kolaylaştırıyor, enerji dengesini koruyor ve tatlı krizlerini yavaşça bastırıyor. Tatlıdan vazgeçmeden daha hafif bir yaşam tarzı mümkün!

1. MUZLU ÇİKOLATA TOPLARI

Tatlı ihtiyacına 5 dakikalık sağlıklı bir çözüm.

Malzemeler:

1 adet olgun muz

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı kakao (şekersiz)

Hazırlık:

Muzu ezin, yulaf ve kakaoyla karıştırın. Karışımdan minik toplar yapıp hindistan cevizine bulayın. Buzdolabında 15 dakika bekletin. Hazır!

2. HURMALI İRMİK TATLISI

Hem klasik, hem modern: Şekersiz irmik tatlısı!

Malzemeler:

10 adet hurma (sıcak suda yumuşatılmış)

1 su bardağı süt (bitkisel de olabilir)

1/2 su bardağı irmik

1 çay kaşığı tarçın

Hazırlık:

Hurmaları blenderdan geçirip sütle karıştırın. İrmiği tencereye alıp sütlü hurmalı karışımı ekleyin ve kıvam alana kadar pişirin. Kaselere dökün, tarçın serpin ve soğumaya bırakın.

3. ELMALI FIRIN TATLISI

Tatlı gibi tatlı ama içinde hiç şeker yok.

Malzemeler:

2 adet kırmızı elma

1 tatlı kaşığı tarçın

2 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

Hazırlık:

Elmaları ortadan ikiye kesin, içlerini hafifçe oyun. İçlerine ceviz ve tarçın karışımını doldurun. 180°C fırında 20 dakika pişirin. Ilındığında üzerine yoğurt ya da fıstık ezmesiyle de servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!