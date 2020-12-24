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Rahatsız edici sahneleri yüzünden dijital platformlar bile bu filmi yasakladı

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 24.12.2020 14:27 | Son Güncelleme:
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Rahatsız edici sahneleri yüzünden dijital platformlar bile bu filmi yasakladı

Şili yapımı El Príncipe adlı hapishane filmi, aşırı şiddet ve cinsiyetçi sahneleri yüzünden Amazon Prime tarafından kaldırıldı. Amazon Prime’ın bu adımı filme olan merakı yükseltti. Filmi izlemek isteyenler için El Príncipe’ı izlemenin bir yolu var.

Yönetmenliğini Sebastián Muñoz’nun üstlendiği 2019 çıkışlı Şili yapımı film El Príncipe içerdiği cinsiyetçi ve aşırı şiddet sahneleri yüzünden Amazon Prime’ın izleme listesinden kaldırıldı.

Dijital yayın platformunun bu hareketi sonrası izleyicilerin filme olan merakını daha da arttırdı. 70’lerde geçen rahatsız edici hapishane filmini izlemenin bir yolu var.

Şili'de 1970'lerde yaşanan siyasi karışıklık sırasında mahkumlar arasındaki sevgi ve bağlılıkların karanlık hikayesini anlatan filmde aynı zamanda cinsel kimlik arayışı, aşk, şiddet ve güç temaları da işleniyor. Rahatsız edici içeriğine rağmen film, Venedik Film Festivalinde Queer Lion Ödülü’ne layık görüldü.

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'ENDİŞELİ VE ŞAŞKINIZ'

The Prince'in dağıtımcısı Peccadillo Pictures'ın, Amazon'un 'müstehcen içerik' ve 'şiddet veya sansürsüz içerik'e karşı kurallar içeren içerik politikası kurallarını ihlal ettiği bildirildi. Peccadillo Pictures yaptığı açıklamayla filmin yasaklanmasını anlamadıklarını ve bu kararı tersine çevirmek için platformla görüştüklerini açıkladı. Şirket yetkililerinden biri yaptığı açıklamada "Amazon'un kararından açıkça çok endişeliyiz ve şaşkına döndük" dedi.

EL PRİNCİPE FİLMİ NASIL İZLENEBİLİR?

Film bazı ülkelerde YouTube Premium Filmler kısmından ekstra ücret ödeyerek izlenebiliyor. Ülkemizde filmin gösterimi açık değil.

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