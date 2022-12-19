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Rahmi Özkan kulağına fısıldadı mikrofondan hepsi duyuldu! Müge Anlı uyardı: Gizli konuşmalarımızın hepsi çıkıyor! Cebinden çıkarıp...

19.12.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına avukat Rahmi Özkan’ın Müge Anlı’nın kulağına fısıldadığı anlar gündem oldu. Müge Anlı Özkan’ı, “Gizli konuşmalarımızın hepsi çıkıyor” diyerek uyarırken Özkan ise “Duyulsun o zaman” dedi. Özkan Müge Anlı’nın doğum günü hem de 3000. program dolayısıyla Anlı’ya Cumhuriyet altını aldığını söyleyerek hediyesini verdi. Peki, Müge Anlı'nın tepkisi nasıl oldu? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki dikkat çeken o anlarla ilgili tüm detaylar…

Rahmi Özkan kulağına fısıldadı mikrofondan hepsi duyuldu! Müge Anlı uyardı: Gizli konuşmalarımızın hepsi çıkıyor! Cebinden çıkarıp...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken anlar yaşandı. 19 Aralık yayını, Müge Anlı ile Tatlı Sert’in hem 3000. programı olması hem de o günün Müge Anlı’nın doğum gününe denk gelmesi nedeniyle büyük bir coşkuyla başladı. Müge Anlı’nın doğum gününü kutlayan avukat Rahmi Özkan, Anlı’nın kulağına bir şeyler fısıldayınca mikrofon nedeniyle her şey duyuldu. Müge Anlı da Özkan’ı “Gizli konuşmalarımızın hepsi çıkıyor” diyerek uyardı. Bunun üzerine Özkan, “Olsun, duyulsun o zaman” diyerek getirdiği Cumhuriyet altını hediyesini Anlı’ya verdi. İşte herkesi ekran başına kilitleyen o anlar…

MÜGE ANLI’NIN KULAĞINA FISILDADI! MİKROFON YÜZÜNDEN DUYULDU

Stüdyonun süslendiği programın başında Müge Anlı’nın ardından Rahmi Özkan bir konuşma yaptı. Anlı’yı kutladığı konuşmasının ardından öpmek için yaklaştığında Anlı’nın kulağına fısıldadı. Bu sırada Özkan’ın Anlı’ya “Her sene olduğu gibi altınımı getirdim. Onu takdim edeceğim” dediği duyuldu.

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“BU GİZLİ KONUŞMALARIMIZIN HEPSİ ÇIKIYOR”

Bu esnada Müge Anlı ise bunun üzerine “Çok teşekkür ederim. Biliyorsun, bu gizli konuşmalarımızın hepsi çıkıyor. Bu mikrofonlar çok hassas. Kulaktan kulağa söylenince…” diyerek Özkan’ı uyardı.

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MÜGE ANLI'YA CUMHURİYET ALTINI HEDİYE ETTİ

Özkan da “Olsun, duyulsun o zaman” diyerek “Biz senelerdir Müge Anlı’nın her yaş gününde, o elimizde yetişen bir bebek olarak, hani bebeklere Cumhuriyet altını takılır ya, ben de bu Cumhuriyet altınını hem Müge Anlı’nın doğum günü hem 3000. programımızın başarısı için bir hatıra olarak takdim ediyorum” şeklinde konuştu.

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Müge Anlı, Cumhuriyet altını hediyesinden dolayı Özkan’a teşekkürlerini iletti.

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