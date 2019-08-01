Rahminden 41 miyom çıkartıldı!

Hastanın ameliyatını gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Fuat Demir, hastanın doğurganlığına ve rahmine zarar vermeden miyomların tamamının çıkartıldığını belirtti.

Hastanın karın ağrısı, karında şişkinlik ve adet düzensizliği şikayetiyle Medova Hastanesine başvurduğunu belirten Kadın Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Demir, “Göbeğin üstüne kadar büyüyen, dışarıdan da belli olan rahim kaynaklı kitlesel bir kitle mevcuttu. Bu hastalığa miyom diyoruz, halk arasında 'ur' da deniliyor. Miyomların çeşitli ilaç tedavileri olmakla beraber ameliyat tedavisi de mevcut. Biz hastamızın miyomlarının çok büyük olmasından dolayı ilaç tedavisine cevap vermeyeceğinden dolayı ameliyat tedavisine uygun gördük” dedi.

RAHMİNDEN 41 MİYOM ÇIKARDILAR

Hastanın bekar olduğunu ifade eden Op. Dr. Demir, “Rahimden yaklaşık 40’ın üstünde miyom çıkarttık. Hastamızı özellikle yapan şey o bekar olması ilerde çocuk sahibi olma yeteneğini bu ameliyatla rahmine zarar vermeden kaybetmeyecek olması. Yumurta aklarını ve tüplerinde herhangi bir zarar vermeden 40’ın üstünde miyom çıkarttık” diye konuştu.