Ramazan'a özel leziz ve sağlıklı tatlılar: Şeker ilavesiz hurmalı muhallebi ve çikolatalı güllaç! Şeflerden şekersiz tarifler...

Ramazan ayında, şerbetli ve ağır tatlılardan kaçınmak isteyenler için sütlü tatlılar harika bir alternatif oluşturuyor. Bu dönemde, tatlılarında şeker kullanmaktan kaçınanlar için şef Semanur Önal, sağlıklı bir seçenek olarak hurmalı muhallebi tarifini paylaştı.

Ayrıca, şef Didar Başgöze de, son zamanlarda sosyal medyada büyük ilgi gören soğuk baklava tarzındaki çikolatalı güllaç tarifini detaylı bir şekilde anlattı. Her iki tarif de, Ramazan sofralarına hafiflik katarken, tatlı tutkunu olanlara daha sağlıklı ve lezzetli alternatifler sunacak.

"Ramazan ayında sütlü tatlılar bizim için daha hafiftir" diyen Pastacılık ve Ekmekçilik Program Başkanı Semanur Önal, "Bunun yanında alternatif olarak yapılan tahinli tarifler de içimizi ısıtacak, sağlıklı olacaktır. Dondurmalı helva gibi hafif bir tatlı da oruç tutarken tercih edilebilir. Şeker tüketmek istemeyen kişiler, alternatif olarak iftar sofralarına özel hurmalı muhallebi yapabilir" dedi.

GÜLLAÇ TARİFİ

Gastronomi Bölümü Mutfak Şefi Didar Başgöze ise güllaç yapımını anlatırken, "Güllaç, Osmanlı mutfağından çıkıp halk mutfağına yerleşen bir tatlıdır. Güllaç yaparken önce 1 litre 250 mililitre süt, 1 buçuk su bardağı toz şeker ve 1 yemek kaşığı kakaoyu karıştırılarak ısıtıyoruz. Karışım, 45 dereceye geldiğinde ocaktan alıyor ve içine damla çikolata ekliyoruz. Çikolatalar eridikten sonra, bu karışımı ılık bir şekilde güllaç yapraklarının üzerine döküyoruz. Süt ne çok sıcak ne de soğuk olmalı, çünkü sıcak süt yaprakları hamurlaştırabilir. Ardından birkaç güllaç yaprağını yerleştirip, aralarına ceviz kırığı ve Antep fıstığı serpiyoruz. Üzerine tekrar sütle ıslattığınız güllaç yapraklarını ekliyoruz. Bu işlemi birkaç kat yaparak, son olarak tatlıyı bir saat dinlenmesi için dolaba bırakıyoruz. Güllaç yapraklarını dizerken, parlak kısmın üstte olduğundan emin olun. Bu, sütü daha iyi çekmelerini sağlar" şeklinde konuştu.

HURMALI MUHALLEBİ TARİFİ

6 kişilik hurmalı muhallebinin yapılışı: "Çekirdeği çıkarılan 35 jumbo boy hurmayı, 20 dakika sıcak suda bekletiyoruz. 1 litre sütü tenceremize alıyoruz. İçine tepeleme 1 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz, çırpıyoruz. Hurmalarımızı süzerek sütün içine ekliyoruz. Bu şekilde kısık ateşte hurmalarımızı biraz daha yumuşatıyoruz. Ilıdıktan sonra tencereyi ocaktan alıp hurmaları mikser ile eziyoruz. Tenceremizi tekrar ocağa alıyoruz. Göz göz kıvama gelene dek muhallebimizi pişiriyoruz. Muhallebi pişince içine öğütülmüş ceviz ve tarçın ekliyoruz. Tarçını pişirdikten sonra eklemek önemli, aksi takdirde acı tat bırakabilir. Ardından muhallebinizi kâselerle dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır