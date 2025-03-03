Ramazan’a özel tahinli pide tarifi: “Tok tutan susatmayan çok güzel bir yiyecektir”

Odun ateşinde özenle pişirilen tahinli pide, özellikle cevizli ve sade çeşitleriyle tercih ediliyor ve sofralarda kendine önemli bir yer buluyor. Yumuşacık hamuru ve tatlı tahin aromasıyla Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen tahinli pide, hem iftar hem de sahurda geleneksel bir tat arayanların ilgisini çekiyor.

Bu özel lezzet, yalnızca Konya'nın Kadınhanı ilçesine ait olup, Ramazan ayının özelliği ile birleşerek bölgeye özgü bir kültürün devamını sağlıyor.

Konya'nın Kadınhanı ilçesine özgü hamur ve tahinden yapılan tahinli pide sadece Ramazan ayına özel pişiriliyor. Ramazan'la birlikte bu özel lezzet fırın tezgahlarında yerini aldı. Odun ateşinde pişirilen iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan tahinli pidenin en fazla cevizli ve sade çeşitleri tercih ediliyor.

"TAHİN ÇOK GÜZEL SAHUR YİYECEĞİDİR"

Tahinli pideyi her yaş grubunun severek tükettiğini ifade eden usta Fatih Yemenici, "Uzmanların da söylediği gibi tahin özellikle Ramazan aylarında vazgeçilmez lezzet. Onun için 7'den 70'e gencimiz yaşlımız tahini ve tahinli pideyi özellikle sofralarından eksik etmemelerini istiyoruz. Tahin çok güzel sahur yiyeceği olduğu için tahinli pide de sahurlarımızın ve tatlı olarak iftar sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti. Tok tutması, susatmaması yönünden çok güzel bir yiyecektir. Tahinli pidenin çeşitleri çok fazla ama standart olarak genellikle cevizli ve sade çeşitleri tercih ediliyor. Bunun haricinde ise tereyağlı, kaymak, Antep fıstıklı gibi isteğe özel yaptıklarımız var. Yaşlılar biraz daha hafif olması sebebi ile sade ya da en fazla cevizli çeşitleri tercih ediyor ama tabii gençler ve orta yaşlılar cevizli tereyağlı, cevizli kaymaklı böyle içi bol olan tahinli pideleri daha çok tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

TAHİNLİ PİDENİN HAZIRLANIŞI

Yemenici usta tarifinde, "Tahinli pideyi hazırlarken hamuru yoğuruyoruz. Bu hamurumuzu tahinle ve tahinin içinde belli oranda yağ ile beraber güzelce harmanlıyoruz. Daha sonra bu lezzet özel tepsilerine yerleştirilir son olarak tekrar üzerine tahin sürülür oradan da dinlenmeye alırız. Belli süreleri var hamurun kendine gelmesi, kabarması için. Bu aşamaların ardından meşe odunuyla yaktığımız kara fırınımızda pişirilir" dedi.

"YANINDA ÇAY, KOMPOSTO, KOLA GİBİ İÇECEKLERLE TÜKETİLEBİLİR"

Tahinli pidenin 2 farklı lezzet olarak tüketebildiğini belirten Fatih Yemenci, "Normal pide olarak tüketebiliriz yanında çay, komposto, kola gibi içeceklerle. Sahurda veya iftar sonraları çayla birlikte yenebilir. Ayrıca üzerine şerbet dediğimiz kestirmesini döktüğümüz zaman iftar sofralarında ekmek kadayıfı formatında diyebildiğimiz güzel bir tatlı olur. Fiyatlarımız orijinal dediğimiz sadece tahinli pidemiz 180 lira, cevizli pidemiz 220 lira, cevizli tereyağlı ya da cevizli kaymaklı çeşitlerimiz de 250 lira. Buraya gelemeyen müşterilerimize de internet ortamından siparişlerle ulaştırabiliyoruz" dedi.

Her yıl severek tahinli pide tükettiğini ifade eden İsmet Çiftçi ise, "Tahinli pide bizde vazgeçilmez, severek yiyoruz. Aslen biz Kadınhanılıyız. Kadınhanılı olarak burada yapan bir ustamız olunca tercihimiz oluyor. Cevizli ve sade tahinli pidemizi aldık. Her Ramazan severek tüketiyorum" dedi.

(İHA)