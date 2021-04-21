Ramazan ayında iftariyeliklere dikkat edin! Fazla tüketim kilo sorunlarına yol açabilir

İftar ve sahurda başlangıç olarak tüketilen pastırma, sucuk, peynir, zeytin ve pide gibi iftariyelikler fazladan kalori ve yağa dönüşebiliyor.Ramazan sofralarında yapacağınız küçük değişikliklerle hem açlık ve susuzluktan etkilenmemek hem de fazla kilolardan kurtulmak mümkün. Medipol Pendik Üniversite Hastanesi’nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, Ramazan’daki beslenme alışkanlıkları hakkında bilgilendirme yaptı.

Diyetisyen Gizem Gençyürek hurma, peynir, zeytin, sucuk, pastırma gibi iftariyeliklerin kalori ve yağ içeriğinin yüksek olduğunu belirterek, “"Küçük tabaklarda masum gibi görünen bu iftariyelikler yediklerimiz ile birleştiğinde fazladan kalori ve yağa dönüşebilir. Dengeli beslenmek önemli, ramazan sofralarında yapacağınız küçük değişikliklerle hem açlık ve susuzluktan etkilenmemek hem de fazla kilolardan kurtulmak mümkün. İftar ve sahur sofraları kaliteli protein ve yağ kaynağı, bol sebze, tam tahıllı besinler ve süt ürünlerini içerecek şekilde dengeli ayarlanmalı” dedi.

Mide sağlığını ve kiloyu korumak için yemek pişirme yöntemlerinin de önemini vurgulayan Gençyürek, “Hem mide sağlığını hem de kiloyu korumak için yemekleri pişirirken aşırı yağ, salça, tuz ve baharat kullanılmamasını tavsiye ediyoruz, kızartma ve kavurma yerine, haşlama, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemleri daha sağlıklı” diye konuştu.