Ramazan ayının olmazsa olmazı künefe tarifi! Evde künefe nasıl yapılır?

Künefe Antep ve Antakya yöresinin enfes tatlıları arasında yer alıyor. Özel peyniri ile hazırlanan künefeler uzayıp giden lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Üzeri nar gibi kızaran içi akışkan künefeyi yiyenler bu lezzetten vazgeçemiyor.

MALZEMELER 300 gram tel kadayıf

150 gram tereyağı (10,5 yemek kaşığı)

200 gram tuzsuz antakya peyniri (ya da dil peyniri)

Şerbeti İçin:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

TARİF Sıcak künefenin üzerine gezdireceğiniz soğumuş şerbeti hazırlamak için; toz şeker ve suyu tencereye alın. Ocağa aldığınız şerbet karışımını aralarda karıştırarak kısık ateşte kaynatın.

Yaklaşık 20-25 dakika kadar kaynayan ve kıvam alan şerbete limon suyu ekleyip karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Soğuması için bir kenarda bekletin.

Tel kadayıfı geniş bir kaba alın. Elinizle tel tel açıp küçük parçalar haline getirin. Erittiğiniz tereyağını kattıktan sonra kadayıf tellerini açmaya devam ederek tereyağını kadayıflara yedirin.

Pişirme işlemini gerçekleştireceğiniz küçük boy yuvarlak tepsileri ya da tavayı tereyağıyla yağlayın. Tereyağlı kadayıf karışımının yarısını pişirme tepsisinin tabanına bastırarak döşeyin.

Suyunu süzdürdükten sonra rendelenmiş tuzsuz Antakya peynirini kadayıfların üzerine boşluk kalmayacak şekilde serpiştirin.

Kalan tereyağlı kadayıf karışımıyla peynirlerin üzerini bastırarak kaplayın.

Künefe tepsilerini ocağın üzerine alın. Tepsiyi ocak üzerinde gezdirerek künefeyi kısık ateşte pişirin. Taban kısmı renk alan künefeyi, geniş bir tabak yardımıyla ters çevirerek tekrar ocağa alın. Aynı şekilde pişirerek diğer tarafının da kızarmasını sağlayın.

Ocaktan almak üzere olduğunuz nar gibi kızaran künefenin üzerine ılık şerbeti gezdirdikten sonra ocaktan alın.

Kısa bir süre dinlenen ve şerbetini çeken künefeyi, dilimledikten sonra arzuya göre sıcak ya da ılık olarak sevdiklerinizle paylaşın.

AFİYET OLSUN!

