YEMEK

Ramazan'da ne pişirsem derdine son verecek en lezzetli tarifler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.05.2019 09:08 | Son Güncelleme

Ramazan gelince herkeste iftarda ne pişirsem telaşı başladı. Biz de bu 'ne pişirsem?' derdine son vermek için sizleri yormayacak ve son derece lezzetli olan tariflerimizi bir araya getirdik, buyursunlar.

Ramazan'da ne pişirsem derdine son verecek en lezzetli tarifler

Uzun süren orucun ardından keyifli bir iftar yapmak istiyorsanız Mynet Yemek'in en sevilen tariflerine bir göz atın! Üstelik bu leziz tarifleri yaparken uzun uzun uğraşmanıza gerek yok, çünkü hepsi birbirinden pratik...

Karnabahar mantısı

karnabahar

Mantı özlemi çekip ancak o zahmete girmek istemiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Bu mantı karnabahardan hazırlanıyor ve üstelik tam da mantı tadında. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Patlıcan çığırtma

çığırtma

Patlıcanın en leziz, en gösterişli hali karşınızda! Sofraların baş tacı olacak patlıcan çığırtma tarifimiz son derece leziz. Patlıcanseverlerin favorisi olmaya aday efendim kendileri. Tarifin detayları için tıklayın.

Patates lazanya

lazanya

İncecik patates dilimlerinden lazanya tabanı yaptık, enfes bolonez ve beşamel sos ile lezzetine lezzet kattık! Tarifin detayları için tıklayın.

Milföy lahmacun

milföy
Aman gözünüz korkmasın, lahmacun dedik ama bu tarifimizin yapımı oldukça pratik. Çıtır çıtır lezzetle keyifli bir akşam yemeği geçirmek isteyenler, tık tık!

Bezelye çorbası

bezelye
İster sıcak, isterseniz soğuk olarak tüketebileceğiniz bezelye çorbasıyla yumuşacık bir başlangıç yapabilirsiniz. Garanti veriyoruz; bezelyenin bu halini pek seveceksiniz. Detayları için tıklayın.

Enginar köftesi

enginar
Sıra dışı bir tarif daha... Enginarın tam da mevsimiyken en tazeleriyle hazırlayacağınız bu köfte damaklarınızı şenlendirecek. Üstelik sebze yemeyen ev sakinlerini bile lezzetli bir şekilde kandırmanın yolu enginar köftesinden geçiyor. Detayları için tıklayın.

Soslu tavuk kanatları

tavuk
Bol soslu, baharatlı bu enfes atıştırmalıklar keyifli sofralarınızın vazgeçilmez lezzeti olacak. Tarifin detayları için tıklayın.

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