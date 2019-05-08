Ramazan'da ne pişirsem derdine son verecek en lezzetli tarifler

Uzun süren orucun ardından keyifli bir iftar yapmak istiyorsanız Mynet Yemek'in en sevilen tariflerine bir göz atın! Üstelik bu leziz tarifleri yaparken uzun uzun uğraşmanıza gerek yok, çünkü hepsi birbirinden pratik...

Karnabahar mantısı

Mantı özlemi çekip ancak o zahmete girmek istemiyorsanız size güzel bir haberimiz var. Bu mantı karnabahardan hazırlanıyor ve üstelik tam da mantı tadında. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Patlıcan çığırtma

Patlıcanın en leziz, en gösterişli hali karşınızda! Sofraların baş tacı olacak patlıcan çığırtma tarifimiz son derece leziz. Patlıcanseverlerin favorisi olmaya aday efendim kendileri. Tarifin detayları için tıklayın.

Patates lazanya

İncecik patates dilimlerinden lazanya tabanı yaptık, enfes bolonez ve beşamel sos ile lezzetine lezzet kattık! Tarifin detayları için tıklayın.

Milföy lahmacun



Aman gözünüz korkmasın, lahmacun dedik ama bu tarifimizin yapımı oldukça pratik. Çıtır çıtır lezzetle keyifli bir akşam yemeği geçirmek isteyenler, tık tık!

Bezelye çorbası



İster sıcak, isterseniz soğuk olarak tüketebileceğiniz bezelye çorbasıyla yumuşacık bir başlangıç yapabilirsiniz. Garanti veriyoruz; bezelyenin bu halini pek seveceksiniz. Detayları için tıklayın.