Ramazan’da sindirim sistemini korumak için bunlara dikkat!

Vücudun gerekli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sindirim sisteminin sağlıklı olması gerektiğini belirten Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, Ramazan ayında sindirim problemi yaşamamak için dikkat edilmesi gereken 8 önemli kuralı anlattı.

Ramazan ayında doğru beslenme programı uygulamamız, salgın sürecinin devam ediyor olması sebebiyle her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması ise sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi ile mümkün olabiliyor. Ancak, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışırken, sindirim sistemimizi yormamamız gerekiyor. Aksi halde; gaz, şişkinlik, bulantı, kabızlık, ishal, yemekten sonra yorgunluk ve karın krampları gibi rahatsızlık veren ve günlük hayatımızı etkileyen pek çok sorun yaşanabiliyor. Yapılan en büyük hatalardan birinin iftarda çok büyük porsiyonlar tüketmek olduğunu söyleyen Emel Terzioğlu Arslan, sindirim sistemi bozukluklarının, sadece mide ağrısı ve bağışıklık gibi problemlere neden olmadığını vücudun enerjisini düşürerek dış uyaranlara karşı daha savunmasız kalmasına da neden olabileceğini belirtiyor.