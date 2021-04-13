YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Ramazan’da sindirim sistemini korumak için bunlara dikkat!

Ramazan’da sindirim sistemini korumak için bunlara dikkat!

Betül Songur Betül Songur
13.04.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayında değişen beslenme düzeni birçok kişinin sindirim problemi yaşamasına neden oluyor. Uzun süren açlık, susuzluk, yemek tercihleri, geç saatte besin tüketimi ve hareketsizlik gibi birçok neden mide ve bağırsak problemlerini beraberinde getiriyor. Bu noktada Ramazan ayında neleri nasıl tükettiğiniz büyük önem taşıyor.

Ramazan’da sindirim sistemini korumak için bunlara dikkat!

Vücudun gerekli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sindirim sisteminin sağlıklı olması gerektiğini belirten Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, Ramazan ayında sindirim problemi yaşamamak için dikkat edilmesi gereken 8 önemli kuralı anlattı.

Ramazan ayında doğru beslenme programı uygulamamız, salgın sürecinin devam ediyor olması sebebiyle her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması ise sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi ile mümkün olabiliyor. Ancak, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışırken, sindirim sistemimizi yormamamız gerekiyor. Aksi halde; gaz, şişkinlik, bulantı, kabızlık, ishal, yemekten sonra yorgunluk ve karın krampları gibi rahatsızlık veren ve günlük hayatımızı etkileyen pek çok sorun yaşanabiliyor. Yapılan en büyük hatalardan birinin iftarda çok büyük porsiyonlar tüketmek olduğunu söyleyen Emel Terzioğlu Arslan, sindirim sistemi bozukluklarının, sadece mide ağrısı ve bağışıklık gibi problemlere neden olmadığını vücudun enerjisini düşürerek dış uyaranlara karşı daha savunmasız kalmasına da neden olabileceğini belirtiyor.

'SİNDİRİM PROBLEMLERİ YAŞAM KALİTEMİZİ ETKİLİYOR'

Ramazan süresince, aç kalınan saatlerin ardından tercih ettiğimiz yiyeceklerin türü, miktarı hatta yemek yeme hızımızın bile sindirim sorunlarını ortaya çıkarabileceğini söyleyen Arslan, “Oruç tutarken kişinin kendisini sağlıklı hissetmesi için sahurda ve iftarda doğru besinleri, doğru miktarlarda tüketmesi büyük önem taşıyor. Yanlış beslenme düzeni, sindirim sisteminin iyi çalışmamasına ve yaşam kalitemizi olumsuz yönde etkileyecek sıkıntılara neden olabiliyor. Özellikle uzun süre aç kalmamız, susuzluk, tercih ettiğimiz yemekler, geç saatlere denk gelen sahur vaktinde öğün yapıyor oluşumuz ve hareketsizlik gibi nedenlerden dolayı birçoğumuz mide ve bağırsak sorunları yaşayabiliyor. Bununla birlikte sindirim sisteminin iyi çalışmaması, bağışıklık sisteminizin zayıflamasına ve vücudumuzun savunmasız kalmasına neden oluyor. Bu da beraberinde farklı sağlık sorunlarını getiriyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri, vücudumuzda bağışıklıktan sorumlu hücrelerin birçoğunun bağırsakta bulunmasıdır. Ramazanda yaşanan en yaygın sindirim sorunları; gaz, şişkinlik, bulantı, kabızlık, ishal, yemekten sonra yorgunluk ve karın krampları olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunların önüne geçmek ve Ramazan ayını keyifli bir şekilde geçirmek, doğru beslenme ile mümkün.” dedi.

Ramazan’da sindirim sistemimizi koruyacak öneriler:

  1. Yemek için acele etmeyin, mümkünse iftar yemeğini ikiye bölün. Çorba içtikten sonra mutlaka 5 dakika ara verip evin içinde küçük bir tur atarak midenize adapte olabilmesi için zaman tanıyın. Tatlı ve meyve gibi gıdaları mutlaka yemekten 2 saat sonra ara öğün olarak tüketin.
  2. Yemekleri iyi çiğneyin. Yemekleri iyi çiğnediğinizde, vücudun sindirimine yardımcı olursunuz ve sindirim sisteminiz daha az yorulur.
  3. Posa alımınızı mutlaka artırın. Bunun için iftar ve sahur yemeğinde mutlaka sebze veya salata tüketin. Beyaz ekmek yerine tahıllı ekmekler tercih edin. Haftada 2 kez kuru baklagil tüketmeye çalışın. Kuru baklagillerin gaz yapıcı özelliğini azaltmak için bir akşam önceden ıslatabilir veya pişirirken kimyon ekleyebilirsiniz.
  4. Mideyi rahatlatmak adına çok fazla soda/maden suyu tüketilmesi en fazla yapılan hatalardan bir tanesidir. Ancak bilinenin aksine, gazlı içecekler şişkinliği artırır. Ayrıca sıvı kaybı yaşanması sebebiyle tüketimi sınırlandırılmalıdır. Çok demli çay ve kahvenin fazla tüketimi de mide ağrılarını artırabilir.
  5. Çok yağlı, baharatlı ve kızartma yiyecekler mide ağrılarını ve yanmalarını artırabileceği için tüketimini sınırlandırın.
  6. Sahurda yağlı ve ağır yemekler yerine kahvaltı tarzı hafif öğünler tüketmeye çalışın.
  7. Yeterli miktarda su içmeye çalışın. Su hem sağlıklı bir sindirim hem de mide asitlerinin yapımı için gereklidir. Ayrıca suyu yemekle birlikte değil öncesinde ya da sonrasında içmeye özen gösterin.
  8. Hareketsizlik, yaşayabileceğimiz bütün sindirim sorunlarını teşvik edebilir. Bu yüzden özellikle iftar sonrası hemen oturmak yerine kısa yürüyüşler yapmaya çalışın ve egzersizi bu süreçte mutlaka rutin haline getirin.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyorMilyonlarca kişi nedenini merak etti! Her gece ağzını bantlayarak uyuyor
Ramazan ayını kilo almadan geçirmek için 10 altın kural!Ramazan ayını kilo almadan geçirmek için 10 altın kural!
Doğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişteDoğal ve lezzetli bir tarif: Ev yapımı erişte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Yoğun bakıma alındı! 'Dualarınızı eksik etmeyin'

Dudak dudağa kutlama

Dudak dudağa kutlama

Gece gündüz mesai yapıyorlar! Bu tatlı kapış kapış

Gece gündüz mesai yapıyorlar! Bu tatlı kapış kapış

Önceden hazırlayıp Ramazan boyunca tüketiyorlar

Önceden hazırlayıp Ramazan boyunca tüketiyorlar

Ramazan ayının geleneksel lezzetli küncülü helva

Ramazan ayının geleneksel lezzetli küncülü helva

İyileştiren baharat: Safran!

İyileştiren baharat: Safran!

İlginizi Çekebilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kestane mantarlı acılı karides! Öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak

Kestane mantarlı acılı karides! Öğünlerinizin vazgeçilmezi olacak

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu!

Hastalıkların tedavisinde kullanılıyordu!

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Hazır almaya son! Pastane vitrinlerinin vazgeçilmezi

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Püf noktası artık sır değil! Saray mutfağının klasiği meğer...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.