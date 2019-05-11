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Ramazan'ın başlamasıyla sahiller yabancı turistlere kaldı

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 11.05.2019 07:17 | Son Güncelleme

Marmaris'teki plajlar, ramazan ayında yabancı turistlere kaldı. Plaj ve yürüyüş yollarında turistler renkli görüntüler sergiledi.

Ramazan'ın başlamasıyla sahiller yabancı turistlere kaldı
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Ramazan ayında Marmarisliler evlerine çekilirken, sahil yürüyüş yolları ve plajlarda sadece yabancı turistler görünür oldu.

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Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 29 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sokaklar yabancı turistlerle doldu.

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'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi sahilinde kimi turistler şezlonglarda güneşlenirken, kimileri denizde serinlemeye çalıştı.

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Jet-ski, can simidi ve paraşüt ile su sporlarında heyecan arayan turistler, gün boyu eğlendi.

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Kentteki hava durumu hakkında ise meteoroloji şu bilgiyi verdi:

"Gündüz hava sıcaklığı 29, nem yüzde 64 ve deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece. İlçe merkezinde sıcaklıklar yükselişe geçecek."

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris turist

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