Ramazan'ın başlamasıyla sahiller yabancı turistlere kaldı

Ramazan ayında Marmarisliler evlerine çekilirken, sahil yürüyüş yolları ve plajlarda sadece yabancı turistler görünür oldu.
Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 29 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, sokaklar yabancı turistlerle doldu.
'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkisi sahilinde kimi turistler şezlonglarda güneşlenirken, kimileri denizde serinlemeye çalıştı.
Jet-ski, can simidi ve paraşüt ile su sporlarında heyecan arayan turistler, gün boyu eğlendi.
Kentteki hava durumu hakkında ise meteoroloji şu bilgiyi verdi:
"Gündüz hava sıcaklığı 29, nem yüzde 64 ve deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece. İlçe merkezinde sıcaklıklar yükselişe geçecek."
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