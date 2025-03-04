Ramazan’ın dördüncü günü iftar menüsü: Kimsenin nasıl hızlı yaptığınıza inanamayacağı zor görünen pratik tarifler…

Ramazan'ın dördüncü gününe girdik ve her gün ne pişirsek diye düşünmek oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bugün sizler için yapımı pratik ve bir o kadar lezzetli tariflerle dolu bir menü hazırladık.
TAVUK SUYU ÇORBASI (10 DAKİKADA HAZIR!)
Malzemeler:
- 1 adet tavuk göğsü
- 1 su bardağı tel şehriye
- 1 adet havuç
- 5 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz, karabiber, limon
Yapılışı:
- Tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin.
- Tencereye tereyağını ekleyin, şehriyeyi ve havucu hafifçe kavurun.
- Üzerine sıcak suyu ve tavuk etlerini ekleyin, kaynamaya bırakın.
- Tuz ve karabiber ekleyerek 5 dakika pişirin. Limonla servis yapabilirsiniz.
TAVADA PRATİK KARNIYARIK
Malzemeler:
- 3 adet patlıcan
- 250 gr kıyma
- 1 adet soğan
- 1 adet domates
- 1 yemek kaşığı salça
- Tuz, karabiber, pul biber
Yapılışı:
- Patlıcanları alacalı soyup yuvarlak dilimler halinde kesin, az yağda tavada hafif kızartın.
- Ayrı bir tavada kıymayı kavurun, soğan ve salçayı ekleyin.
- Küçük doğranmış domatesi ve baharatları ekleyerek 5 dakika pişirin.
- Kızartılmış patlıcanları tavaya dizin, üzerine kıymalı harcı ekleyip 10 dakika kısık ateşte pişirin.
FISTIKLI PİLAV
Malzemeler:
- 2 su bardağı pirinç
- 1/2 su bardağı fıstık
- 3 su bardağı su (veya tavuk suyu)
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
Yapılışı:
- Pirinçleri yıkayıp süzün.
- Fıstıkları tavada kavurun.
- Yağda pirinçleri kavurun, üzerine su ve tuz ekleyin. Kısık ateşte pişirin.
- Pilav piştikten sonra tereyağını ekleyin, fıstıkları karıştırın ve 10 dakika dinlendirin.
YOĞURTLU HAVUÇ SALATASI
Malzemeler:
- 3 adet havuç
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 diş sarımsak
- Tuz
Yapılışı:
- Havuçları rendeleyip zeytinyağında hafifçe soteleyin.
- Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın.
- Havuçları soğuduktan sonra yoğurtla karıştırarak servis yapın.
ŞİPŞAK LAVAŞ BÖREĞİ
Malzemeler:
- 2 adet lavaş
- 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir
- 1 tutam maydanoz
- 1 yumurta
Yapılışı:
- Beyaz peyniri ve ince doğranmış maydanozu karıştırın.
- Lavaşın içine bu karışımdan koyun, üzerine çırpılmış yumurta sürün.
- Tavada arkalı önlü 5 dakika pişirin.
HIZLI İRMİK HELVASI
Malzemeler:
- 1 su bardağı irmik
- 1 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı tereyağı
Yapılışı:
- Tereyağını eritip irmiği pembeleşene kadar kavurun.
- Şekeri ekleyip karıştırın, ardından sütü ekleyerek kısık ateşte karıştırarak pişirin.
- Helva kıvam alınca ocaktan alın ve dinlendirerek servis yapın.
- Bu tariflerle Ramazan sofralarınızı hem lezzetli hem de pratik hale getirebilirsiniz.
Şimdiden afiyet olsun!
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