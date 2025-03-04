Ramazan’ın dördüncü günü iftar menüsü: Kimsenin nasıl hızlı yaptığınıza inanamayacağı zor görünen pratik tarifler…

Ramazan'ın dördüncü gününe girdik ve her gün ne pişirsek diye düşünmek oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bugün sizler için yapımı pratik ve bir o kadar lezzetli tariflerle dolu bir menü hazırladık.

TAVUK SUYU ÇORBASI (10 DAKİKADA HAZIR!)

Malzemeler:

1 adet tavuk göğsü

1 su bardağı tel şehriye

1 adet havuç

5 su bardağı su

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, limon

Yapılışı:

Tavuk göğsünü haşlayın ve didikleyin.

Tencereye tereyağını ekleyin, şehriyeyi ve havucu hafifçe kavurun.

Üzerine sıcak suyu ve tavuk etlerini ekleyin, kaynamaya bırakın.

Tuz ve karabiber ekleyerek 5 dakika pişirin. Limonla servis yapabilirsiniz.

TAVADA PRATİK KARNIYARIK

Malzemeler:

3 adet patlıcan

250 gr kıyma

1 adet soğan

1 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Tuz, karabiber, pul biber

Yapılışı:

Patlıcanları alacalı soyup yuvarlak dilimler halinde kesin, az yağda tavada hafif kızartın.

Ayrı bir tavada kıymayı kavurun, soğan ve salçayı ekleyin.

Küçük doğranmış domatesi ve baharatları ekleyerek 5 dakika pişirin.

Kızartılmış patlıcanları tavaya dizin, üzerine kıymalı harcı ekleyip 10 dakika kısık ateşte pişirin.

FISTIKLI PİLAV

Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

1/2 su bardağı fıstık

3 su bardağı su (veya tavuk suyu)

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Yapılışı:

Pirinçleri yıkayıp süzün.

Fıstıkları tavada kavurun.

Yağda pirinçleri kavurun, üzerine su ve tuz ekleyin. Kısık ateşte pişirin.

Pilav piştikten sonra tereyağını ekleyin, fıstıkları karıştırın ve 10 dakika dinlendirin.

YOĞURTLU HAVUÇ SALATASI

Malzemeler:

3 adet havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

Tuz

Yapılışı:

Havuçları rendeleyip zeytinyağında hafifçe soteleyin.

Sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın.

Havuçları soğuduktan sonra yoğurtla karıştırarak servis yapın.

ŞİPŞAK LAVAŞ BÖREĞİ

Malzemeler:

2 adet lavaş

1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

1 tutam maydanoz

1 yumurta

Yapılışı:

Beyaz peyniri ve ince doğranmış maydanozu karıştırın.

Lavaşın içine bu karışımdan koyun, üzerine çırpılmış yumurta sürün.

Tavada arkalı önlü 5 dakika pişirin.

HIZLI İRMİK HELVASI

Malzemeler:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Tereyağını eritip irmiği pembeleşene kadar kavurun.

Şekeri ekleyip karıştırın, ardından sütü ekleyerek kısık ateşte karıştırarak pişirin.

Helva kıvam alınca ocaktan alın ve dinlendirerek servis yapın.

Bu tariflerle Ramazan sofralarınızı hem lezzetli hem de pratik hale getirebilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun!