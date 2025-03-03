Ramazan’ın üçüncü günü iftar menüsü: Misafirlerinizi ağırlayacak pratik ve lezzetli tarifler

Ramazan'da misafirin bereketi bir başkadır. İşte özel misafirlerinizi ağırlamak için birebir, tarifleriyle birlikte iftar menüsünü sizler için hazırladık.
Tarif:
Yapılışı:
Enginarları temizleyip, iç kısmındaki tüylü kısmı temizleyin. Bir tencereye zeytinyağını ekleyip, doğradığınız soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Enginarları ekleyip, üzerine suyu, limon suyunu, tuz, şeker ve karabiberi ilave edin. Kapağını kapatıp, enginarlar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra, soğuk servis edin.
Yoğurtlu ve pirinçli bir çorba olan yayla çorbası, hem hafif hem de lezzetli bir alternatiftir.
Tarif:
Yapılışı:
Yoğurdu bir kaba alın ve su ile çırpın. Pirinci ve tavuk suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın. Çorbanın üzerine tereyağında kavurduğunuz unu ekleyin ve karıştırın. Baharatları ekleyip kaynamaya bırakın. Üzerine nane serpip sıcak servis edin.
Tarif:
Yapılışı:
Tavuk butlarını, yoğurt, sarımsak, tuz, karabiber ve kekikle iyice karıştırıp, en az 1 saat marinasyon yapmalarını sağlayın. Fırında 200°C’de 40-45 dakika pişirin. Pilav için, tereyağını eritip pirinci kavurun, suyu ve tuzu ekleyip, kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Tavuklarla birlikte sıcak servis edin.
Tarif:
Yapılışı:
Karnıbaharı haşlayıp, ısınan tereyağında un ile kavurun. Sütü ekleyip karıştırarak krema kıvamına gelene kadar pişirin. Haşlanmış karnıbaharı bir fırın kabına yerleştirip üzerine beşamel sosu dökün. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip 180°C’de üzeri kızarana kadar fırınlayın. Sıcak servis edin.
Tarif:
Yapılışı:
Sütü şekerle kaynatıp, biraz soğutun. Güllaç yapraklarını sütle ıslatıp, bir tepsiye serin. Üzerine ceviz içi koyarak, katları sırasıyla dizin. Üzerine kalan sütü dökün ve soğuduktan sonra nar taneleriyle süsleyerek servis edin.
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