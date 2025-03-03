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Ramazan’ın üçüncü günü iftar menüsü: Misafirlerinizi ağırlayacak pratik ve lezzetli tarifler

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
03.03.2025 16:50
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Ramazan ayının üçüncü günü, sevdiklerinizle birlikte paylaşacağınız unutulmaz bir iftar sofrası kurmak için mükemmel bir fırsat. Bugün, hem geleneksel hem de farklı tatlarla zenginleştirilmiş, misafirlerinize unutulmaz bir lezzet deneyimi sunacak iftar menüsünü sizler için derledik.

Ramazan’ın üçüncü günü iftar menüsü: Misafirlerinizi ağırlayacak pratik ve lezzetli tarifler

Ramazan'da misafirin bereketi bir başkadır. İşte özel misafirlerinizi ağırlamak için birebir, tarifleriyle birlikte iftar menüsünü sizler için hazırladık.

ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

Tarif:

  • 4 adet taze enginar
  • 1/2 su bardağı zeytinyağı
  • 1 adet limon (suyu)
  • 1 adet soğan (ince doğranmış)
  • 1/2 su bardağı su
  • Tuz, karabiber, şeker

Yapılışı:
Enginarları temizleyip, iç kısmındaki tüylü kısmı temizleyin. Bir tencereye zeytinyağını ekleyip, doğradığınız soğanı pembeleşene kadar soteleyin. Enginarları ekleyip, üzerine suyu, limon suyunu, tuz, şeker ve karabiberi ilave edin. Kapağını kapatıp, enginarlar yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Soğuduktan sonra, soğuk servis edin.

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YAYLA ÇORBASI

Yoğurtlu ve pirinçli bir çorba olan yayla çorbası, hem hafif hem de lezzetli bir alternatiftir.

Tarif:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1/4 su bardağı pirinç
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1/2 çay bardağı su
  • 4 su bardağı tavuk suyu veya su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı nane

Yapılışı:
Yoğurdu bir kaba alın ve su ile çırpın. Pirinci ve tavuk suyunu ekleyin, kaynamaya bırakın. Çorbanın üzerine tereyağında kavurduğunuz unu ekleyin ve karıştırın. Baharatları ekleyip kaynamaya bırakın. Üzerine nane serpip sıcak servis edin.

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FIRINDA TAVUK VE PİLAV

Tarif:

  • 4 adet tavuk butu
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 su bardağı pirinç
  • 2 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz

Yapılışı:
Tavuk butlarını, yoğurt, sarımsak, tuz, karabiber ve kekikle iyice karıştırıp, en az 1 saat marinasyon yapmalarını sağlayın. Fırında 200°C’de 40-45 dakika pişirin. Pilav için, tereyağını eritip pirinci kavurun, suyu ve tuzu ekleyip, kapağını kapatıp kısık ateşte pişirin. Tavuklarla birlikte sıcak servis edin.

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KARNIBAHAR GRATEN

Tarif:

  • 1 küçük karnıbahar
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 su bardağı süt
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • Tuz, karabiber

Yapılışı:
Karnıbaharı haşlayıp, ısınan tereyağında un ile kavurun. Sütü ekleyip karıştırarak krema kıvamına gelene kadar pişirin. Haşlanmış karnıbaharı bir fırın kabına yerleştirip üzerine beşamel sosu dökün. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip 180°C’de üzeri kızarana kadar fırınlayın. Sıcak servis edin.

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GÜLLAÇ

Tarif:

  • 5 yaprak güllaç
  • 3 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay kaşığı gül suyu (isteğe bağlı)
  • Ceviz içi ve nar taneleri (süsleme için)

Yapılışı:
Sütü şekerle kaynatıp, biraz soğutun. Güllaç yapraklarını sütle ıslatıp, bir tepsiye serin. Üzerine ceviz içi koyarak, katları sırasıyla dizin. Üzerine kalan sütü dökün ve soğuduktan sonra nar taneleriyle süsleyerek servis edin.

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Ramazan
“Tok tutan susatmayan bir yiyecektir” “Tok tutan susatmayan bir yiyecektir”
Hem doyurucu hem kolay! İşte iftar menüsüHem doyurucu hem kolay! İşte iftar menüsü
Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar Ramazan menüsü misafir
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