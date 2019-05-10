Ramazan pidesi tarifi

Özlenen lezzet pideye Ramazan'la birlikte kavuşmuş olduk. Mynet Yemek'in pide tarifiyle Ramazan'ı çok daha keyifli yaşamanız mümkün.

Malzemeler:

3,5 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

Serpmek için;

Galeta unu

Üzeri için;

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

3 yemek kaşığı su

2 yumurta sarısı

Çörek otu

Susam

Yapılışı:

Derin bir kapta yaş maya ile ılık suyu iyice karıştırın ve üzerine streç örterek 10 dakika bekletin.

Toz şekeri, unu ve tuzu ekleyerek yumuşak bir hamur haline gelene kadar yoğurun.

Üzerini tekrar streçleyerek 30 dakika mayalandırın.

Mayalandırdığınız hamurun gazını alarak un serptiğiniz tezgahta yoğurun ve 2 parçaya ayırın.

Galeta unu serptiğiniz tepside ellerinizle yuvarlak bir şekilde hafifçe açtırın ve üzerini örterek 20 dakika daha mayalandırın.

Yumurta sarısını, eritilmiş tereyağını ve suyu bir kasede karıştırın. (dilerseniz tereyağı kullanmayabilirsiniz)

Mayalandıktan sonra parmak uçlarınız ile önce pidenin kenarlarını açtırın. Daha sonra ortasına çapraz şekilde baklava şekli verin.

Yumurtalı karışımı pideye sürün.

Üzerine çörek otu ve susam serpin.

200 derece önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

