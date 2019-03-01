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Rambo 5: Last Blood filminin vizyon tarihi belli oldu

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SİNEMA TV  | 01.03.2019 16:14 | Son Güncelleme

Sylvester Stallone'lu Rambo serisinin son halkası Rambo: Last Blood vizyon tarihini aldı.

Rambo 5: Last Blood filminin vizyon tarihi belli oldu

Sylvester Stallone'nin dünya çapında ün kazanmasını sağlayan, beyazperdenin en uzun soluklu aksiyon serilerinden Rambo yeni halkasıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen Rambo: Last Blood filminin vizyon tarihi 20 Eylül 2019 olarak açıklandı.

35 yıl aradan sonra yeniden izleyeceğimiz Rambo’nun, ormanda sakin bir hayat sürerken Meksikalı uyuşturucu kartelleri ile olan mücadelesini izleyeceğiz. Sylvester Stallone ile özdeşleşen karater Rambo, bu sefer insan tacirlerine savaş açıyor. Resmi adı Rambo 5: Last Blood olarak açıklanan filmin oyuncu kadrosunda genç yıldız Yvette Monreal, Goya ödüllü İspanyol aktris Paz Vega, Sergio Peris-Mencheta ve Oscar Jaenada yer alıyor.

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Arizona’da bir çiftlikte yoğun bir travma sonrası stres bozukluğu ile baş etmeye çalışan eski asker John Rambo, günlük işlerde çalışarak geçinmektedir. Günün birinde arkadaşı Maria'dan aldığı haber bu durumu değiştirir. Maria'nın torunu bir parti için Meksika sınırını geçtikten sonra kaybolmuştur. Bu yüzden John, gençleri bulmak için sınırın güneyini dolaşır. Bu görev, Rambo'nun bir insan kaçakçılığı çetesini ortaya çıkarmasıyla birlikte oldukça tehlikeli bir hal alır. Rambo adaleti sağlamak için üvey kız kardeşi de kaçırılan bir gazeteci ile birlikte çalışmaya başlar. Rambo kaçırılan kızları kurtarmak ve acımasız bir suç liderini dize getirmek için bütün yeteneklerini kullanmak zorundadır.

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Anahtar Kelimeler:
Sylvester Stallone Rambo: Last Blood Rambo 5: Last Blood

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