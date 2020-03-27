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Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 17:07 | Son Güncelleme

Rammstein adlı müzik grubunun 57 yaşındaki vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşan solist, yoğun bakıma alındı.

Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann koronavirüse yakalandı

Geçtiğimiz günlerde Rusya'da konser veren Almanya'nın en ünlü metal grubu Rammstein'ın vokalisti Till Lindemann, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılan vokalistin testi pozitif çıktı.

YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİYLE HASTANELİK OLDU

Alman medyası, Bild'de yer alan haberde, geçtiğimiz hafta Rammstein'ın Rusya'da verdiği konser sonrası Berlin'e dönen Lindemann'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan diğer testlerde akciğer enfeksiyonu da saptanan Lindemann, karantinaya alınıp yoğun bakıma sevk edildi. Lindemann'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken; yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilgisi kesinleşti. Lindemann, 15 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da konser vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rammstein, Till Lindemann, koronavirüs,

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