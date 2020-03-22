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Ramo 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo'nun başı büyük belada: Aileye ihanet etmenin cezası ölümdür

DİZİ HABERLERİ  | 22.03.2020 21:51 | Son Güncelleme

Show TV’nin sevilen dizisi Ramo’nun 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Polise ifade veren Alpay, Ramo ile ilgili sözleriyle dikkat çekerken Sibel, Ramo'yu sevdiğini söyleyince Süleyman Ağa'nın sert tepkisiyle karşılaşıyor. "Aileye ihanet etmenin cezası ölümdür!" sözlerinin yankılandığı tanıtımda Ramo'nun çektiği silah heyecanı yükseltiyor. Doğan'ın endişeli halleri ise yeni bölüme duyulan merakı arttırıyor. İşte Ramo 11. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo'nun 24 Mart Salı akşamı ekrana gelecek olan 11. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Ramo (4)

RAMO'DA NELER OLACAK?

Ramo ve Sibel'in aşkları yıllar sonra intikamı yenmiştir. İki aşık aynı evde yaşamaya başlar. Ancak mutluluk onların düşündüğü kadar yakın değildir. En büyük düşmanları yine ortaya çıkmış, ikilinin geleceğini mahvetmeye hazırlanmaktadır. Polise sığınan Alpay komisyonla ilgili tüm bilgileri anlatmaya karar vermiştir. Ancak Süleyman buna müsaade etmeyecektir. İçeriye gönderdiği avukatıyla Alpay'a reddedemeyeceği bir teklif sunar. Ramo ise Süleyman'ın her adımını önceden haber aldığını anlamıştır. En yakınında bir köstebek vardır ve bunu ortaya çıkarmak zorundadır. Ramo köstebeği bulmak için zekice bir plan yapar. Fatoş'un hamileliğine çok sevinen Boz, Fatoş ve Neco'nun boşanma işlemlerini hızlandırmak ister. Neco ile yüzleşen Boz, tuzağa düşer ve Fatoş'un beklenmedik tepkisiyle karşılaşır. Polis tarafından izlenen Ramo için zaman daralmaktadır. Ramo'nun ailesi, sevdikleri, aşkı, mahallesi kısacası her şeyi tehdit altındadır. Etrafı kuşatılan Ramo, sevdiği kadın Sibel'le birlikte bir yola çıkar. Ancak yolun sonunda unutamadığı geçmişleri onları beklemektedir.

Ramo (5)
BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizide 'Ramo' karakterine can veren Murat Yıldırım ile beraber Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Salı akşamı saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

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