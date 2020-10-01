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Ramo 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cihangir, Ramo'nun ölüm emrini veriyor

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2020 02:39 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Ramo 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Murat Yıldırım'ın başrolde oynadığı Ramo'nun 14. yeni bölümünde, Cihangir, Ramo'nun ölüm emrini veriyor. Sibel'e doğrultulan silah heyecanı yükseltiyor. Yeni bölüm fragmanınd Ramo'nun "Ok yaydan çıktı. Şimdi harekte geçme zamanı. Ortalık fena karışacak" sözleri dikkat çekiyor. İşte Ramo 14. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Ramo'nun 2 Ekim Cuma akşamı ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yeni bölümde, Cihangir bütün ordularıyla Ramo’nun üzerine yürürken, Ramo’nun Sibel ve kendisini kurtarmak için çok az zamanı vardır.

Ramo (1)

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo, Sibel’i kurtarmıştır ama Taner’in ölümü İstanbul’daki bütün dengeleri altüst etmiştir.
Ramo (2)

Cihangir, oğlunun katili bulunana kadar İstanbul’daki bütün işleri durdurma kararı alır. Cihangir’in bu kararı onunla iş yapanlar arasında, özellikle de Vahap'la huzursuzluğa neden olur.

Ramo (6)

Diğer yandan Taner’in ölümüyle ilgili bütün ipuçları Ramo ve Sibel’i göstermektedir. Onlara yardım ettiği için Yavuz zan altında kalır.

Ramo (3)

Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini M.Çağatay Tosun’un, senaristliğini Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’ın üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği Ramo'da; Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum, Yiğit Özşener, İdil Fırat, Devrim Özkan, Mustafa Yıldıran, Pelin Körmükçü, Hakan Gerçek, Efsane Odağ gibi oyuncular yer alıyor.

Ramo, Cuma akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de!

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Düğün gününde Cihangir'in karşısına çıkan Ramo herkesi şok etti. Taner, her yerde aradığı Ramo'yu tam düğününde karşısında görünce öfkeden deliye döndü. Ramo düğüne kendini koruyacak bir plan yaparak gelmişti, Cihangir onu öldürmek istese de bu planı sayesinde canını bağışlamak zorunda kaldı. Bir türlü bulunamayan Alpay'ı, Ramo bulup Cihangir'e getirmişti, bu hamlesiyle racon gereği Cihangir'in elini kolunu bağlayan Ramo özgürlüğüne kavuştu.

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Cihangir canını bağışlasa da Taner'in, Ramo'nun peşini bırakmaya niyeti yoktu. Bir şekilde Ramo'yu öldürecekti, bunun için Süsçü adında birine Ramo'yu öldürüp kaza süsü vermesi için emir verdi. Taner'in telefondaki konuşmasını duyan Sibel, Ramo'yu uyarmak için limana gitti. Sibel ve Ramo'nun limanda olduğu anlarda Taner'in de limana gelmesi gerilimi arttırırken, Sibel görünmeden kaçmayı başardı.

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Ramo, Süsçü'nün tuzağından kurtulmayı başarırken ikisi arasında çıkan kavgada Ramo, Süsçü'yü öldürdü. Ramo tüm bunlarla baş etmeye çalışırken, limanın eski sahipleriyle de başı belaya girdi.

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Ramo'nun kimseye boyun eğmeye niyeti yoktu. Pompacılar limanın eski sahibi Kumkapılı'nın mekanını bastı ve ibret olsun diye tüm mekanı patlattılar. Taner, polisin bildiği bir sevkiyatı Ramo'ya yaptırarak yeni bir tuzak planladı. Böylelikle Ramo tutuklanacaktı ve hapiste onu öldürebilecekti ancak Ramo, zekice bir hamle yaparak polisten kurtulmayı başardı.

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Tüm bunlar yaşanırken Sibel'i ise büyük bir felaket bekliyordu. Süsçü'nün telefonunda Sibel ve Ramo'nun limanda çekilmiş olan fotoğrafını çırağı Taner'e gönderdi. Sibel, Ramo'nun canını kurtarabilmek için gözünü kararttı ve Taner'e silah çekti. Taner de Sibel'in başına silah dayarken Ramo'nun gelmesiyle heyecan doruklara ulaştı. Ramo bir an bile tereddüt etmeden Taner'i vurarak öldürdü. Finalde Cihangir'in gelmesiyle nefesler tutulurken, Ramo ve Sibel'in nasıl kurtulacağı büyük merak konusu oldu.

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