Ramo 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yavuz, Ramo'yu Sibel ile tehdit ediyor!

Kürşat'ın öldüğü, Ramo'nun da yaralandığı olay yerine polisler gelince Hasan, Ramo'yu polislerden kurtarmak için kendini feda etti. Polise teslim olan Hasan tutuklanırken, Ramo ağabeyini hapisten kurtarmak için harekete geçti. Diğer yandan Kürşat'ın ölmeden önce Cihangir'in cezaevine girmesini sağlayacak 'kaman' ipucunu vererek akıllarda soru işareti bıraktı. Fidan, Ramo'nun Kürşat'tan öğrendiği ipucunu Sibel'e söyleyerek yardım istedi.

Sibel, Cihangir'in yakınında ipucunun peşine düşerek kendini büyük bir tehlikenin de içine attı. Kürşat'ın ölümünde tüm oklar Ramo'nun üzerine çevrilmişken Ramo, Kürşat'ın cenazesine gelerek herkese adeta meydan okudu. Kürşat'ın kardeşi Nuri, Ramo'nun peşine düştü. Ramo da gerçek katilin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyordu.

Finalde Ramo'ya hain kumpası kuran kişi Erkan çıktı. Erkan'ın karşısına çıkan Ramo, kendi parmak izi olan cinayet silahını ve Kürşat'ın verdiği dosyayı aldı. O anlarda Doğu'nun da gelmesiyle gerilim doruğa ulaştı. Ramo'nun tüm planı Doğu'yla konuşarak yaptığı ortaya çıktı. Diğer tarafta Cihangir'in bilgisayarına girerek 'kaman' gizemini çözmeye çalışan Sibel, finalde Cihangir'e yakalanma tehdidi altındaydı. Erkan'ı, Kürşat'ın kardeşi Nuri'ye teslim eden Ramo finalde Yavuz ile karşı karşıya geldi.



