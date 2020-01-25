MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Ramo dizisi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo kararı açıklıyor: Kız alıp kız vereceğiz

Ramo dizisi 3. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ramo kararı açıklıyor: Kız alıp kız vereceğiz

DİZİ HABERLERİ  | 25.01.2020 01:29 | Son Güncelleme

Murat Yıldırım'ın başrolünde oynadığı, Show TV'nin yeni dizisi Ramo'nun 3. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Ramo’nun, “Meseleyi eski usul çözmek istiyorlar yani kız alıp, kız vereceğiz” sözleriyle verilen kararı açıkladığı tanıtımda Neco’yla evlenmesi istenen Fatoş’un gözyaşları içinde Ramo’ya isyan ettiği anlar dikkat çekiyor. İşte Ramo 3. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu Show TV'nin yeni yıldaki iddialı dizisi Ramo'nun 28 Ocak Salı akşamı ekrana gelecek olan 3. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper'in başrollerde oynadığı Ramo'nun yeni bölümünde, Ramo'nun sözleri herkesi şaşırtıyor. Ramo, "Savaş bitti amca barış istiyorlar. Meseleyi eski usül çözmek istiyorlar. Yani kız alıp kız vereceğiz" sözleriyle alınan kararı açıklıyor.

Ramo (4)

Ramo, 28 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

Ramo (1)

RAMO 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo geçtiğimiz Salı akşamı heyecan dolu 2. bölümüyle ekrana geldi. Ramo’nun Cengiz’i öldürmesiyle birlikte Adana’da işler karıştı. Gözünü karartıp Cengiz’i vuran ve can dostu Boz’u kurtaran Ramo, Boz’la beraber eve döndü. Meclis’in kararını hiçe sayan Ramo’nun haberini alan aile üyeleri ise çok öfkeliydi. Öte yandan Cengiz’in ölümünü öğrenen Yıldırım ailesinin evine ateş düştü. Neslihan ve Halef karşılık verme planları yaparken duygularına yenilen Sibel, Ramo’dan hesap sormaya mahalleye gitti. Sibel, elindeki silahı Ramo’ya doğrulttu ve babasının intikamını alacağını söyledi. Fakat bu sırada kardeşi Neco’nun yaşadığını öğrendi. Halef, Sibel ve Neco’nun mahallede olduğunu bilmeden, yerleştirdiği bombayla karşı atağa geçti. Hasan, Sibel’in uyarısıyla bombayı bulup, mahalleden uzaklaştırdı. Ramo, Yavuz’a malları verip, Cihangir’le görüşmek istediğini söylerken aniden Yavuz’un adamlarının beklenmedik hamlesiyle karşılaştı. Adamların Ramo’yu, boynuna geçirdikleri iple boğmaya çalıştıkları final sahnesi izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

Ramo (5)

BKM imzalı, senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Babil yeni bölümde eski aşıkların büyük yüzleşmesiBabil yeni bölümde eski aşıkların büyük yüzleşmesi
Çukur'da Koçovalılar'a büyük şok: Başınız sağolsunÇukur'da Koçovalılar'a büyük şok: Başınız sağolsun
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramo, ramo dizisi, ramo fragman, ramo 3. bölüm izle, ramo son bölüm izle, Murat yıldırım,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

EDHO hayranlarına kötü haber!

EDHO hayranlarına kötü haber!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çukur'da sürpriz isim! O buluşmaya tanıklık edecek

Çukur'da sürpriz isim! O buluşmaya tanıklık edecek

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Mucize Doktor'da sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sarp'ı öldüren Şirin'den cinayet itirafı: Bahar acı çeksin istedim

Kadın 80. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sarp'ı öldüren Şirin'den cinayet itirafı: Bahar acı çeksin istedim

Arka Sokaklar 540. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nadya'dan Engin Müdür'ü yıkan haber!

Arka Sokaklar'da Engin Müdür'ü yıkan haber!

Sefirin Kızı 6. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Melis Birkan ve Aras Aydın Sefirin Kızı'nda hangi rolde?

Ünlü oyuncular Sefirin Kızı'na konuk oluyor!

Kuzey Yıldızı 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız kaçmaya karar veriyor

Kuzey ve Yıldız kaçmaya karar veriyor

Babil 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İrfan'dn eski aşkı İlay'a şok sözler: Sen Süleyman'ın metresisin! Babil 2. son bölüm izle!

Babil yeni bölümde eski aşıkların büyük yüzleşmesi

Çukur 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Yamaç'a ne oldu? Selim ve Cumali'yi yıkan sözler: Başınız sağolsun

Çukur'da Koçovalılar'a büyük şok: Başınız sağolsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.