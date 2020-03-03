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Ramo dizisi ekibinden anlamlı hareket

DİZİ HABERLERİ  | 03.03.2020 22:38 | Son Güncelleme

Bu sezonun BKM imzalı dizisi Ramo’nun ekibinden kan ve hücre bağışı için anlamlı destek geldi. Dizinin oyuncuları Adana’da kan vermeye gitti.

Ramo dizisi ekibinden anlamlı hareket

İlk bölümünden itibaren beğeni toplayan Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı Ramo dizisinin ekibi çekimlerine Adana’da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde oyuncular İY’İLİK SENDE Derneği’nin başlattığı kan ve hücre bağışı kampanyasına destek vermek üzere kan bağışında bulundu.

Ramo Kan Bağışı (1)

Dizinin oyuncularından İlhan Şen, Doğu Can, Sacide Taşaner, Atakan Yarımdünya ve Efsane Odağ gidip kan vermenin yanı sıra halkı da bu konuda bilinçlendirdi.

Ramo Kan Bağışı (4)

Her bölümü birbirinden heyecanlı ve aşk dolu Ramo, Show TV’de seyircileriyle buluşmaya devam ediyor.

Ramo Kan Bağışı (5)

Ramo-Kan bağışı3

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Anahtar Kelimeler:
ramo, Murat yıldırım,

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