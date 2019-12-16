Ramo dizisinden ilk fragman yayınlandı! Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo ne zaman başlıyor?

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun merakla beklenen ilk görüntüleri yayınlandı.

‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç,İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşanerve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.



Adana’da çekimleri gerçekleşen dizinin yayınlanan ve beğeni toplayan ilk tanıtımındaki aşk ve gerilimli çatışma sahneleri izleyenlerin dikkatini çekti.

Ramo 2020 Ocak ayında Show TV’de yayınlanmaya başlayacak.

