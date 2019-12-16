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Ramo dizisinden ilk fragman yayınlandı! Murat Yıldırım'ın dizisi Ramo ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 16.12.2019 21:21 | Son Güncelleme

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, Murat Yıldırım’ın ‘Ramo’ karakterine hayat verdiği, Show TV’nin hikayesiyle merak uyandıran yeni dizisi ‘Ramo’nun ilk fragmanı yayınlandı. Bir başkaldırış hikayesinin ekseninde dönen ‘Ramo’nun yayınlanan ilk görüntüleri dikkatleri üzerine çekiyor. Peki Ramo dizisi ne zaman başlayacak? İşte Ramo 1. bölüm fragmanı, konusu ve oyuncu kadrosu.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu BKM’nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi ‘Ramo’nun merakla beklenen ilk görüntüleri yayınlandı.

Ramo (2)

‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç,İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşanerve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizide, efendisine başkaldıran Ramo’nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.

Ramo (4)
Adana’da çekimleri gerçekleşen dizinin yayınlanan ve beğeni toplayan ilk tanıtımındaki aşk ve gerilimli çatışma sahneleri izleyenlerin dikkatini çekti.

Ramo 2020 Ocak ayında Show TV’de yayınlanmaya başlayacak.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Şiddet içeren dizilere bir yenisi daha eklenmiş! Ne mutlu! Tebrikler yapana da oynayana da yayınlayana da izleyene de...
yine saçma sapan mafyacılık dizisi. sonra çoluk çocuk niye şiddete bu kadar meyilli. ayrıca adana bu şekilde anılmaktan en ufağı bile mafya gibi davranıyor
çukur a benzeten sadece benmıyım
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