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Ramo dizisinin YouTube başarısı!

DİZİ HABERLERİ  | 02.02.2020 20:35 | Son Güncelleme

İlk bölümünden itibaren sosyal medyada gününün en çok konuşulan dizisi olan ve büyük beğeni toplayan ‘Ramo’, Youtube kanalında önemli bir başarıya imza attı. BKM imzalı, Show TV’de ekranlara gelen dizi ilk üç bölümüyle 30 milyon izlenmeyi geçti.

Ramo dizisinin YouTube başarısı!

Murat Yıldırım’ın başrolünde yer aldığı, seyircileri Adana’nın renkli ve aksiyon dolu sokaklarına götüren ‘Ramo’, ilk üç bölümüyle izlenme rekoru kırdı. Show TV’de izleyicilerle buluşan, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizi, Youtube kanalında bugüne kadar tam 30 milyonu aşkın görüntülenme aldı.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın’ın üstlendiği dizi, üç haftadır saatlerce hem Twitter Türkiye hem de dünyada TT listesinde kalarak sosyal medyada gününün en çok konuşulan dizisi oluyor.

Bölüm fragmanlarının 12 saat içerisinde Youtube Trend Videolar listesine girdiği ve üzerinden birkaç gün geçse bile listede üst sıralardan inmediği ‘Ramo’, sürükleyici dünyasına ekran başındakileri dahil etmeye devam ediyor.

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Murat Yıldırım’la birlikte Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncuların yer aldığı ‘Ramo’, heyecan dolu yeni bölümüyle 4 Şubat Salı akşamı saat 20:00’da Show TV’de.


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