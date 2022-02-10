Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu nedir? Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kimlerdir?

Rampage: Büyük Yıkım filmi 2018 yılında vizyona giren bir yapımdır. Rampage: Büyük Yıkım filminin yönetmen koltuğunda Brad Peyton otururken, Rampage: Büyük Yıkım filminin senaryosunu da Ryan Engle; Carlton Cuse; Ryan J. Condal; Adam Sztykiel gibi başarılı isimler kaleme almıştır. Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu kadar oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İşte Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ve oyuncu kadrosuna merak edilenler!
İnsanlarla pek iletişimi olmayan onları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğduğu andan beri bakımıyla ilgilendiği ve baktığı oldukça zeki bir goril ile arasında tarif edilemez bir bağ vardır. Oldukça nazik olan bu maymun, uygulanan yanlış bir deney neticesinde korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş bir çok yırtıcı hayvan olduğu ortaya çıkar. Davis Okoye, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, ününü kaybetmiş bir genetik mühendisi ile birlikte bir maceraya atılır.
Dwayne Johnson -Davis Okoye
Naomie Harris -Dr. Kate Caldwell
Malin Akerman -Claire Wyden
Jake Lacy -Brett Wyden
Joe Manganiello -Burke
Jeffrey Dean Morgan -Harvey Russel
P.J Byrne -Nelson
Marley Shelton -Dr. Kerry Atkins
Breanne Hill -Amy
Jack Quaid -Connor
Matt Gerald -Zammit
Jason Liles -George
Demetrius Grosse -Colonel Blake
Will Yun Lee -Ajan Park
Urijah Faber -Garrick
Bruce Blackshear -Taylor
David An -Kaplan
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