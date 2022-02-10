Rampage: Büyük Yıkım filmi konusu nedir? Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kimlerdir?

Rampage: Büyük Yıkım filmi 2018 yılında vizyona giren bir yapımdır. Rampage: Büyük Yıkım filminin yönetmen koltuğunda Brad Peyton otururken, Rampage: Büyük Yıkım filminin senaryosunu da Ryan Engle; Carlton Cuse; Ryan J. Condal; Adam Sztykiel gibi başarılı isimler kaleme almıştır. Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu kadar oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İşte Rampage: Büyük Yıkım filminin konusu ve oyuncu kadrosuna merak edilenler!

RAMPAGE:BÜYÜK YIKIM FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsanlarla pek iletişimi olmayan onları kendinden uzak tutan bir Primatolog olan Davis Okoye, doğduğu andan beri bakımıyla ilgilendiği ve baktığı oldukça zeki bir goril ile arasında tarif edilemez bir bağ vardır. Oldukça nazik olan bu maymun, uygulanan yanlış bir deney neticesinde korkunç bir canavara dönüşür. Konu ile ilgili araştırma yapıldıkça, benzer şekilde dönüştürülmüş bir çok yırtıcı hayvan olduğu ortaya çıkar. Davis Okoye, küresel bir afetin oluşmasını engellemek, genetiği değiştirilmiş hayvanları kurtarmak için, ününü kaybetmiş bir genetik mühendisi ile birlikte bir maceraya atılır.

RAMPAGE:BÜYÜK YIKIM FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dwayne Johnson -Davis Okoye

Naomie Harris -Dr. Kate Caldwell

Malin Akerman -Claire Wyden

Jake Lacy -Brett Wyden

Joe Manganiello -Burke

Jeffrey Dean Morgan -Harvey Russel

P.J Byrne -Nelson

Marley Shelton -Dr. Kerry Atkins

Breanne Hill -Amy

Jack Quaid -Connor

Matt Gerald -Zammit

Jason Liles -George

Demetrius Grosse -Colonel Blake

Will Yun Lee -Ajan Park

Urijah Faber -Garrick

Bruce Blackshear -Taylor

David An -Kaplan



