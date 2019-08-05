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"Randıman" filminin çekimleri başladı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 05.08.2019 13:22 | Son Güncelleme

Mehmet Hoşnut imzalı "Randıman" adlı filmin çekimlerine Ordu’nun Ünye ilçesinde start verildi.

"Randıman" filminin çekimleri başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulunca değerlendirilen 394 projeden biri olan "Randıman"ın çekimlerine başlandı. Çekimlerine hızlı bir şekilde devam eden ekibin arasında ünlü isimler de yer alıyor. Proje hakkında konuşan filmin yönetmeni ve yapımcısı Mehmet Hoşnut, "Biz ilk önce bu işe başladığımızda bölge halkımızın ve kültürümüzün ön plana çıkmasını istedik. Artık ilçemizde sinema gibi filmlerin başlaması adına beyaz perdelerde ön plana çıkması bakımından böyle bir proje ile yol çıktık. Burada bütün ekibimizde buradaki ortamın atmosferine çok alıştılar. Hava şartlarının durumuna göre 21 gün içerisinde çekimlerimizi tamamlamayı düşünüyoruz." Filmin çekimlerinde Cezmi Baskın, Feriha Eyüboğlu, Yağmur Ün, Berivan Edebali ve Salih Kalyon gibi ünlü isimlerde yer alacak.

Filmin senaristi olan Kerim Aydemir, "Bugün Randıman çifte kavrulmuş aşk hikayesi adlı filmimizin setindeyiz. Yaklaşık 15 gün daha Tekkiraz Mahallesi’nde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çekimlerimiz hava şartlarına bağlı olarak güzel geçiyor. Tabii ki amacımız çalışmalarımızın hızlı bir şekilde bitmesini hedefliyoruz. Karadeniz’in geçim kaynağı olan fındığı beyaz perdede görecek olmamız bizleri ayrıca mutlu ediyor. Tabii film çıktığında Türkiye’nin doğusundan batısına her yerde izlemiş olacağız. Sıcak bir aile filmi olarak beyaz perdede olması Ünyemiz adına gurur verici bir çalışmadır."diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Hoşnut Randıman Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destekleme Kurulu

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